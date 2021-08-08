Barcelona'nın efsanesi Lionel Messi: Ayrılmaya hazır değilim ama veda etmek zorundayım

Yıldız futbolcu, âşık olduğu kulübe dramatik bir şekilde veda etti.

Lionel Messi, hayatının aşkına veda etti.

Camp Nou'da düzenlenen basın toplantısına binlerce Barça taraftarı katılırken, Arjantinli yıldız daha basın toplantısı başlar başlamaz gözyaşlarına hakim olamadı.

Messi ne söyledi?

Barcelona efsanesi, konuşmaya titrek bir sesle ve ağlayarak başlarken, ne kadar zor bir durum ile karşı karşıya olduğuna değindi.

"Yaşanan onca yıldan sonra bu benim için çok zor. Ayrılmaya hazır değilim. Bugün, her şeye veda etmek zorundayım.

"13 yaşından beri buradayım. Geçen 21 yıldan sonra, eşim ve 3 Katalan-Arjantinli çocuğumla buradan ayrılıyorum. Barcelona'da kalmak istedim. Burası benim, bizim evimiz.

"Eğer bir ayrılık hayal etseydim, tamamen dolu bir Camp Nou'da veda etmek isterdim. Beni seven ve destekleyen herkese minnettarım.

"Umarım bir gün dönebilirim ve Barcelona'nın dünyanın en iyi kulübü olmaya devam etmesi için çalışmaya devam edebilirim.

"Her şeyin başladığı, ilk maçıma çıktığım anı unutamayacağım.

"Laporta elinden geleni yaptı"

Lionel Messi, ayrılık sürecinde kulübü temize çıkarırken topu La Liga yönetimine attı.

"Ben, kulüp, Laporta; elimizden gelen her şeyi yaptık ama La Liga yönetimi yüzünden yeni sözleşme gerçekleşmedi.

Kalmak istiyordum. Geçen yıl ayrılmak istiyırdum ama bu yıl farklıydı. Olmadı.

"Kulüpten ayrılmak hayatımı tamamen değiştirecek.

"Hâlâ neler olduğunu anlamaya çalışıyorum. Her şey neredeyse tamamdı ve kalacağımdan emindim.

"Bu, kariyerimin en zor anı. Çok üzgünüm. Ayrılmak istemedim, çünkü Barcelona benim âşık olduğum kulüp.

"Oyuncular gelir ve gider, Laporta'nın da dediği gibi: Kulüp, kişilerden büyüktür."

PSG'ye gidiyor mu?

Messi, PSG'ye gideceğine yönelik çıkan haberler hakkında da şunları söyledi:

"Şu anda transferim için bir ihtimal var ancak bugün itibarıyla kimseyle anlaşmadım. Ayrılığım açıklandıktan sonra birçok kulüp aradı, birçok kulüp ilgilendi ancak herhangi bir şey bitmiş değil. Görüşmelerimiz sürüyor.

"PSG oyuncularıyla çekildiğimiz fotoğraf, normal bir fotoğraf. PSG'ye gelmem konusunda bana şaka yaptılar ama bu sadece bir fotoğraftı, arkasında farklı bir şey yoktu."