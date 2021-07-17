Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'ta övgüleri topladı

Fenerbahçe’den Stuttgart’a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, hazırlık maçlarındaki oyunuyla göze girmeyi başardı.

Stuttgart yeni sezon hazırlıkları kapsamında şu ana kadar üç hazırlık maçı yaparken, teknik direktör Matarazzo, Ömer Faruk Beyaz'a bu üç karşılaşmada da da süre verdi.

Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart’ın 7 Temmuz’da Hollenbach ile oynadığı hazırlık maçında ikinci 45 dakikada görev yaptı.

10 Temmuz’da St. Gallen’e karşı ilk 11’de yer alıp, 45 dakika sahada kalan genç oyuncu, 14 Temmuz’daki Darmstadt maçında ise ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.

"Yaşına göre fiziği çok iyi"

Stuttgart teknik direktörü Pellegrino Matarazzo, Ömer Faruk Beyaz’ın sahip olduğu yüksek potansiyele dikkat çekti.

“17 yaşındaki bir oyuncu için, vücuduna oranla çok iyi fiziği var. Vücudunu nasıl kullanacağını çok iyi biliyor, topu iyi saklıyor. Adımlaması çok güzel, hızlanabiliyor ve dar alanda çözüm üretebiliyor. Onda büyük potansiyel görüyorum.”

Bedelsiz transfer sevinci

Sportif direktör Sven Mislintat ise bu denli revaçtaki bir genç yeteneği bedelsiz transfer etmenin önemini vurguladı.

“Avrupa'da en çok dikkat çeken oyunculardan biriydi, sıra dışı bir yetenek. Çok talibi olmasına rağmen bu seviyede bir oyuncuyu bedelsiz kadromuza katabildiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz.”

Dev kulüpler ilgileniyordu

Fenerbahçe formasıyla A takımda sekiz maça çıkan Ömer Faruk Beyaz, sarı lacivertli kulübün yeni sözleşme teklifini kabul etmediği için Ocak ayında kadro dışı bırakılmıştı.

Sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan Ömer Faruk Beyaz; Schalke 04, Borussia Dortmund, Hoffenheim, Barcelona ve Manchester United gibi kulüplerin radarındaydı.

17 yaşındaki oyuncu, Stuttgart’ı seçmesinde takımın gençlere şans vermesinin büyük rol oynadığını ifade etmişti.

"Stuttgart, Avrupa'nın en genç takımlarından bir tanesi. Oynayan futbolcular yaş olarak benimle yakın. Şansımın daha fazla olduğunu düşündüm. Onun için bu tercihi yaptım.

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