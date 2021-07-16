Kane’i kadrosuna katmakta kararlı olan Manchester City, bütçe oluşturmak için bir yıldız oyuncusunu satmaya hazırlanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Sergio Agüero’nun sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Barcelona ile anlaşmasının ardından kadrosuna yeni bir santrfor katmak istiyor.

Her ne kadar Guardiola geçtiğimiz günlerde ekonomik sebepler nedeniyle yüksek bütçeli transferlerin zor olduğunu dile getirse de Manchester City, Harry Kane’i transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.

Harry Kane ise geride bıraktığımız sezon sonunda kariyerinin geri kalanında kupalar kazanmak istediği söyleyerek Tottenham’dan ayrılmak istediğini dile getirmişti.

Neler yaşandı?

Premier Lig’in son şampiyonu City’nin geçtiğimiz ay İngiliz golcü için yaptığı 100 milyon poun değerindeki teklif reddedilmişti.

Tottenham Başkanı Daniel Levy, yalnızca uçuk bir teklif gelmesi halinde yıldız oyuncuyu satmak istiyor.

The Sun’ın haberine göre Tottenham’ın kapısını yeniden çalmaya hazırlanan Manchester City, Juventus’un ilgilendiği Gabriel Jesus’un transferine izin verebilir.

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkan ve 14 gol kaydeden Jesus, şu anda Manchester City’nin kadrosundaki tek santrfor olarak göze çarpıyor.

Manchester City, Jesus’un Juventus’a transferinin gerçekleşmesi halinde Kane için teklifini 150 milyon pound seviyesine kadar çıkarmaya hazırlanıyor.

Kane, geçen sezon neler yaptı?

Sezonun büyük bir bölümünü Jose Mourinho’nun kanatları altında geçiren Harry Kane, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geride bıraktı.

Premier Lig’i 23 gol 14 asistle tamamlayan İngiliz santrfor, ligin hem gol hem de asist kralı olmuştu.

Kane, Euro 2020’yi de dört golle tamamladı.

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