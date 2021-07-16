Manchester United'ın 4-3-3 planı için kritik isim Varane

Premier Lig'in iddialı ekibi, önümüzdeki sezon farklı bir dizilişle sahaya çıkarak daha cesur bir futbol oynamayı amaçlıyor.

Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, hazırlık kampında oyuncularına bu sezon hücumu ön plana çıkaran bir anlayışla oynamak istediğini söyledi.

ESPN’in haberine göre, Norveçli teknik adam 2021/22 sezonunda 4-3-3 dizilişini kullanmayı planlıyor.

Manchester United geçen sezon ağırlıklı olarak 4-2-3-1 dizilişini kullandı. Solskjaer, özellikle sezonun son bölümünde iki ön libero tercihini Fred ve Scott McTominay’den yana yapmıştı. Fred ve McTominay, 2020/21 sezonunda 28 maçta birlikte sahada yer aldı.

Taraftarlar memnun değildi

Solskjaer fikstürün kritik bölümlerinde bu ikiliyi sık sık kullansa da, iki oyuncuya ‘McFred’ lakabını takan taraftarlar, takımın hücum bölgesindeki yaratıcılığını sekteye uğrattığı için bu tercihe tepkiliydi. United, kapanan rakiplere karşı zaman zaman oyunu açma konusunda büyük sıkıntı yaşamıştı.

Yeni sezonda ilk 11’inde daha fazla hücum oyuncusuna yer vermek isteyen Solskjaer’in aklındaki bu değişiklik, Fred-McTominay ikilisinin tarihe karışmasına neden olabilir. Norveçlinin yeni sisteminde üçlü orta sahada tek ön libero yer alacak.

Bu sayede Old Trafford tribünleri, takımın orta sahadaki vazgeçilmez ismi Bruno Fernandes’in yanında Paul Pogba ve Donny van de Beek’i daha fazla izleme şansı bulabilecek.

Varane hamlesi olmazsa olmaz

Bu radikal değişiklik için yapılması gereken en önemli hamle ise stoper transferi. Manchester United bu nedenle Real Madrid’in Fransız savunmacısı Raphael Varane’ı ısrarla kadrosuna katmak istiyor.

İspanyol kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Varane, yeni kontrat imzalama konusunda epey gönülsüz. Varane’ı gelecek yıl bedelsiz kaybetme tehlikesi, Real Madrid’i Manchester United ile anlaşma masasına oturmaya zorlayabilir.

Hücum hattını Borussia Dortmund’dan Jadon Sancho ile takviye eden Kırmızı Şeytanlar, savunmayı da Varane ile güçlendirerek sezona eksiksiz bir kadroyla girmeyi hedefliyor.

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