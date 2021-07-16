Tottenham’ın adı Manchester’ın iki dev kulübüyle anılan Harry Kane’i bırakmaya niyeti yok.

Manchester City’nin 100 milyon sterlin değerindeki teklifini reddeden Tottenham, Harry Kane’in takımdan ayrılmasına şu ana kadar izin vermedi.

Yıldız golcüyle şehrin diğer iddialı kulübü Manchester United da ilgileniyor. Ancak Tottenham’ın yeni teknik direktörü Nuno Espirito Santo, şimdilik planlarını Harry Kane’in kadroda kalacağı inancıyla yapıyor.

İngiltere ile Euro 2020 şampiyonluğunu son anda kaçıran Harry Kane, Tottenham’da da uzun yıllardır harika bireysel performanslar sergilemesine rağmen bir türlü kupa kaldıramadı.

27 yaşındaki oyuncunun kariyerindeki bu eksiği tamamlamak için daha büyük bir kulübe gitmek istediği konuşuluyor. Kane ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunan Tottenham’ın bu açıdan eli oldukça kuvvetli. Londra ekibi astronomik bir teklif gelmediği takdirde transfere sıcak bakmıyor.

Nuno ne söyledi?

2017-2021 yılları arasında Wolverhampton’ı çalıştıran Nuno Espirito Santo, Tottenham’da Jose Mourinho’dan boşalan menajerlik görevine getirilmişti.

Tottenham menajeri sıfatıyla ilk basın toplantısını yapan Nuno, Kane konusunda kesin konuştu:

“Harry bizim oyuncumuz. Başka söylenecek bir şey yok. Nokta.”

“Harry için şu anda dinlenme ve enerji toplama zamanı. Döndüğünde konuşacağız. Gelecek sezon için hazırlanması gerekiyor.”

“Zihnim son derece berrak. Aklımda hiç şüphe yok. Harry takıma katıldığında kadrodaki herkes gibi daha iyiye gitmek için elinden geleni yapacak.”

“Hırslı bir takımız ve başarılı olmak istiyoruz. Harry’nin de bunu istediğine eminim.”

Transferde nokta atışı

Transfer gündemini Kane’le ilgili söylentiler meşgul etse de, Tottenham bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. İngiliz basınına göre; Londra ekibi, Southampton forması giyen Danny Ings ile yakından ilgileniyor.

Direktörler Fabio Paratici ve Steve Hitchen ile ortak hareket ettiklerini söyleyen Nuno’ya göre Tottenham, transferde ince eleyip sık dokuyor.

“Daha yapacak çok işimiz var. Elimizdeki kadroyu güçlendirmek kolay bir iş değil. Doğru oyuncuları bulmalıyız.”

“Fabio ve Steve ile her gün görüşürüyoruz. Herkes kendi payına düşeni yapıyor.”

Nuno Espirito Santo’nun kariyeri

47 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı ilk teknik direktörlük deneyimini ülkesinde Rio Ave ile yaşadı.

2014 yılında Valencia’nın başına geçen Nuno, bir buçuk yıl burada çalıştıktan sonra 2016’da Porto’nun teknik direktörlüğüne getirildi.

Porto’daki tek sezonunda kariyerinin en yüksek puan ortalamasını yakalayan Nuno, o dönemde Championship’te mücadele eden Wolverhampton’dan gelen teklifi kabul etti.

İlk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı ve Wolverhampton’ı Premier Lig’e çıkardı. Premier Lig’de üst üste iki sezonu yedinci sırada tamamlayarak beklentilerin çok üzerine çıkan Wolverhampton, 2020/21 sezonunda ise 13. sırada kalmıştı.

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