Crystal Palace ve Brighton Mbaye Diagne'yi transfer etmek için Galatasaray'a teklif yapabilir

Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Senegalli golcü, yarım sezonluk Premier Lig performansıyla transferin gözdesi oldu.

Galatasaray'ın devre arasında Okay Yokuşlu'nun da formasını giydiği West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne yeni takımı ligde tutunamasa da Premier Lig'de kalmaya devam edecek gibi görünüyor. İngiliz basını 29 yaşındaki Senegalli golcüyle iki Premier Lig takımının yakın bir ilgi gösterdiğini öne sürdü.

Daily Mirror'da yer alan haberde West Bromwich Albion forması giydiği 14 maçta 3 gol atan ve iki de asist yapan Diagne ile Crystal Palace ve Brighton'un ilgilendiği belirtildi. Habere göre Galatasaray'ın Diagne için kapıyı 6 milyon euro'dan açması beklenirken, özellikle Crystal Palace'ın çok istekli olduğu kaydedildi.

Benteke'nin yerine en güçlü aday

Bu sezon 26 lig maçında 6 gol atan Belçikalı santrforu Christian Benteke ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Crystal Palace'ın bu oyuncunun yerini Diagne ile doldurmayı planladığı kaydedilirken, her fırsatta Premier Lig'deki atmosferden hoşlandığını söyleyen Diagne'nin de Ada'da kalmaya sıcak baktığı tahmin ediliyor.

Sarı-kırmızılı takımın 2018-2019 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan kiraladığı Diagne, takımdaki ilk sezonunda kazanılan şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı. Geçtiğimiz sezon Club Brugge'a kiralanan oyuncu, bu sezon yeniden kadroya dönmüş ancak Fatih Terim'in gözüne bir türlü girmeyi başaramamıştı.

Daha fazla okuma