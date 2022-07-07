Portekizli yıldızın pres ve top kazanma gibi kategorilerdeki kötü istatistikleri dikkat çekiyor.

Manchester United'dan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi merak konusu olmayı sürdürüyor.

Birçok kişi yıldız forvetin olası ayrılığını büyük kayıp olarak görse de, Erik ten Hag ile başlayan yeniden yapılanma sürecinin Ronaldo'nun gidişiyle daha rahat ilerleyeceğini savunanların sayısı az değil.

Ronaldo'nun attığı gollere rağmen diğer alanlarda takıma hiç katkı vermemesi ve ligde elde edilen kötü derece bu yönde düşünenlerin savını güçlendiriyor.

Luis Diaz'la kıyasladılar

Liverpool'un geçen sezon devre arasında transfer ettiği Luis Diaz'ın istatistiklerini Ronaldo'nunkilerle karşılaştırdığımızda ortaya çarpıcı bir tablo çıkıyor.

Whoscored'un verilerine göre; Premier Lig'deki ilk maçına 14 Şubat'ta çıkan Diaz, buna rağmen üçüncü bölgede Cristiano Ronaldo'yla aynı sayıda top kazandı.

Sahada kaldığı 958 dakikada 14 top kazanan Diaz, 90 dakika başına 1.3 ortalama yakaladı. 2459 dakika süre alan Ronaldo'nun ortalaması ise 0.5'te kaldı.

Pres yapmadığı için de eleştirilmişti

Ralf Rangnick göreve geldikten sonra önde baskı odaklı bir sisteme geçilmesiyle Ronaldo'nun bu konudaki eksiği daha fazla göze batmaya başlamıştı.

2018/19 sezonunda 90 dakika başına 9.4 kez pres yapan Ronaldo'nun bu istatistiği bir sonraki sezon 7.7'ye, 2020/21'de 7.2'ye ve geçen sezon 6.7'ye geriledi.

İlerleyen yaşının etkisiyle pres etkinliği giderek azalan Ronaldo geçen sezon Avrupa'nın beş büyük liginde en az pres yapan forvet oyuncusuydu.