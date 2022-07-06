Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'daki problemini Harry Maguire ortaya çıkardı

Portekizli yıldızın Kırmızı Şeytanlardan Devler Ligi için ayrılmak istediği söylense de durum bundan farklı olabilir.

Harry Maguire sosyal medyada Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'daki problemini dile getiren bir gönderiyi beğendi.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde eski kulübüne büyük umutlarla dönen Portekizli yıldız, Kırmızı Şeytanlarda geçirdiği bir yılın ardından takımdan ayrılmak istiyor.

Cristiano Ronaldo'nun bu arzusunun ardında Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesi olduğu söyleniyordu ancak durum bundan farklı olabilir.

Harry Maguire, Cristiano Ronaldo hakkında nasıl bir paylaşımı beğendi?

Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Manchester United'ın oyuncuların maaşında %25 kesintiye gitmesi bekleniyor.

İngiliz ekibinin formasını terleten Harry Maguire, Sportbible'ın bu kesinti hakkında Instagram'dan yaptığı bir paylaşımı beğendi.

Sportbible'ın paylaşımında Cristiano Ronaldo'nun haftalık 560.000 euro olan paylaşımının 420.000 euro'ya düşürüleceği belirtiliyor.

Ya está, tras esto las cosas están muy claras. Uno de los dos debe salir, y visto lo visto, lo más conveniente es que salga Cristiano. Posiblemente Maguire no sea el único que opina eso, por lo que Cristiano sólo desestabiliza#GlazersOut #CristianoOut pic.twitter.com/X8wH4Lfjh5 — ManUnitedMig (@ManUnitedMig) July 6, 2022

Anlaşılan Portekizli yıldız ve kulüpteki birçok oyuncu, Kırmızı Şeytanlardaki bu maaş kesintisinden memnun değil.

Cristiano Ronaldo, Manchester United antrenmanlarına neden katılmıyor?

Öte yandan Manchester United'dan ayrılacağı söylenen Cristiano Ronaldo üç gündür kulübün sezon öncesi antrenmanlarına katılmıyor.

Portekizli oyuncunun ailevi nedenlerden dolayı çalışmalara katılmadığı söyleniyor ancak olası bir transfer hamlesi mümkün olabilir.

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