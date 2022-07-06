Beşiktaşlı taraftarların Muleka transferinden heyecan duyması için geçerli sebepleri var.

Beşiktaş'a imza atması an meselesi olan Jackson Muleka, geçtiğimiz sezon adeta bir resital sundu.

Kasımpaşa formasıyla adından çok defa söz ettiren Kongolu forvet, birçok üst düzey golcünün standardına yaklaştı.

22 yaşındaki futbolcu, şimdi Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'ta benzer bir başarıyı tekrarlamak isteyecek.

Jackson Muleka neyi başardı?

Kasımpaşa forması giydiği bin 62 dakikada rakip filelere 12 gol gönderen Muleka, geçen sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde gol atma sıklığı en yüksek dördüncü oyuncuydu.

88.5 dakika başına bir gol atan Muleka, listede Robert Lewandowski, Erling Haaland ve Patrik Schick'i takip etti.

Oyuncu Gol sayısı Ortalama Lewandowski 35 84.3 Haaland 20 87 Schick 24 87.2 Muleka 12 88.5

Jackson Muleka transferinde son durum ne?

Beşiktaş, çarşamba günü öğleden sonra yaptığı açıklamada Muleka ile transfer görüşmelerinin başlandığını şu açıklama ile KAP'a bildirdi:

"Profesyonel futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır."

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