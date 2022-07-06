Beşiktaş'ın yeni transferi olması beklenen Jackson Muleka'nın rakipleri Robert Lewandowski ve Erling Haaland
Beşiktaş'a imza atması an meselesi olan Jackson Muleka, geçtiğimiz sezon adeta bir resital sundu.
Kasımpaşa formasıyla adından çok defa söz ettiren Kongolu forvet, birçok üst düzey golcünün standardına yaklaştı.
22 yaşındaki futbolcu, şimdi Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'ta benzer bir başarıyı tekrarlamak isteyecek.
Editörün Seçtikleri
- Dünyanın en iyi 50 stadı
- Trabzonspor'un eski futbolcusu Ergin Keleş, kitabı 'Nasıl Yıldız Olunmaz?' hakkında konuştu: "Belki Puşkin gibi bir düelloda ölmedim, ama düellodan da kaçmadım"
- Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan Lionel Messi korkusu yüzünden ayrılmak istiyor
- Süper Lig'de 2022 yaz döneminde biten tüm transferler
Jackson Muleka neyi başardı?
Kasımpaşa forması giydiği bin 62 dakikada rakip filelere 12 gol gönderen Muleka, geçen sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde gol atma sıklığı en yüksek dördüncü oyuncuydu.
88.5 dakika başına bir gol atan Muleka, listede Robert Lewandowski, Erling Haaland ve Patrik Schick'i takip etti.
Oyuncu
Gol sayısı
Ortalama
Lewandowski
35
84.3
Haaland
20
87
Schick
24
87.2
Muleka
12
88.5
Jackson Muleka transferinde son durum ne?
Beşiktaş, çarşamba günü öğleden sonra yaptığı açıklamada Muleka ile transfer görüşmelerinin başlandığını şu açıklama ile KAP'a bildirdi:
"Profesyonel futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır."