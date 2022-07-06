Nasser Al-Khelaifi, PSG'de ipleri eline aldı: Fransız ekibinde yeni dönem

Luis Campos yönetimi ve Galtier'in takıma katılışıyla Fransız ekibinde yeni bir dönem başlıyor.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, kulüpte disiplinin baş çektiği yeni bir yapılanmaya gidiyor.

Mauricio Pochettino'nun görevine son veren Paris Saint-Germain teknik direktörlük koltuğuna Christophe Galtier'i getirdi.

Nasser Al-Khelaifi kulüpte yeni bir başlangıç isterken Galtier ve Luis Campos ile birlikte ipleri eline aldı.

PSG nasıl bir döneme girecek?

AS'ın haberine göre; Christophe Galtier'in PSG'de teknik direktörlük koltuğuna gelişi, Paris'te "disiplinli" bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor.

Nasser Al-Khelaifi, kulübün teknik direktörü Galtier ve stratejik danışmanı Luis Campos ile birlikte oyuncuların sıkı bir yönetime girmesini istiyor.

Bu düzenin ilk örneğine Galtier kulübe ayak basar basmaz şahit olduk. Neymar, Messi, Donnarumma ve Keylor Navas, tatil planlarını 11 Temmuz'a kadar uzattılar ancak Galtier ilk basın toplantısında tüm oyuncuların vaktinde antrenmana dönmesini beklediğini açıkladı.

Ayrıca Fransız teknik direktör, "tüm oyuncuların dakik olmasının" çok daha iyi olacağını belirtti.

Galtier'in kulüpte oluşturmak istediği düzen PSG başkanının da istediği kimlikte.

Nasser Al Khelaifi ne söylemişti?

Nasser Al Khelaifi geçtiğimiz günlerde şu şekilde konuştu:

"Size söyleyebileceğim şey, tüm oyuncuların geçen sezondan çok daha fazlasını yapmasını beklediğimiz. Çok daha fazla. Hepsinin yüzde 100 olması gerekiyor. Açıkçası, yeterince iyi değildik. Gelecek sezon için hedef açık: Her gün yüzde 200 çalışmak."

Bazı haberlerde yer alan iddialara göre, PSG başkanının bu açıklamalarının ardından Neymar kulüpten ayrılmak istiyor.

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