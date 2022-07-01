Beşiktaş 2022-23 sezonu formaları: Yeni iç saha, deplasman ve üçüncü forma stilleri

Beşiktaş 120. yıl için özel tasarlanan üç formayı taraftarların beğenisine sundu.

Beşiktaş yeni sezon giyeceği iç saha formasını tanıttı ve satışa çıkardı.

Adidas ile anlaşmasını sürdüren siyah beyazlı kulübün forma sponsoru bu sezondan itibaren Rain olacak. Beşiktaş kripto varlık platformu ile 12 milyon 500 bin euro karşılığında iki yıllık sponsorluk anlaşması imzalamıştı.

Beşiktaş'ı bu sezon iç saha maçlarında klasik çubuklu formayla izleyeceğiz.

Beşiktaş'ın 2022-23 sezonu iç saha formasının çıkış tarihi

Siyah beyazlı kulüp, 31 Haziran Perşembe günü yaptığı paylaşımla yeni sezon formalarını ilk kez görücüye çıkardı.

Beşiktaş'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada kulübün 120. kuruluş yıldönümüne vurgu yapıldı.

120 yıldır kalplerde 🖤🤍



Futbol Takımımızın 2022-23 sezonunda giyeceği formalar, taraftarlarımızın beğenisine sunuldu. 🦅



Şimdi https://t.co/uuniZyxH34 ve https://t.co/AJGGLCW4VG’da, yarından itibaren Kartal Yuvası mağazalarında satışta.#SiyahBeyazınPeşinde pic.twitter.com/vUVP7mStAP — Beşiktaş JK (@Besiktas) June 30, 2022

Sadeliğin ön plana çıkarıldığı iç saha formasında siyah-beyaz kendinden çubuk desenli özel bir kumaş kullanıldı.

Beşiktaş'ın 2022-23 sezonu dış saha formasının çıkış tarihi

Takımın dış saha maçlarında giyeceği forma da 31 Haziran'daki lansmanda taraftarlarla buluştu.

Deplasman formasında kulübün tarihinde önemli yeri olan siyah-beyaz çubuklu desen yeniden yorumlanıyor. Geçmiş sezonlarda siyah ağırlıklı tasarlanan forma bu kez beyaz forma ile ortak bir tasarım diline sahip olacak şekilde beyaz ağırlıklı olarak tasarlandı.

Beşiktaş'ın 2022-23 sezonu üçüncü formasının çıkış tarihi

Taraftarların heyecanla beklediği alternatif forma 31 Haziran'da açıklandı. Forma çarpıcı tasarımıyla favoriler arasına girmeye aday.

Üçüncü formada kullanılan renk ve desenler kartal tüyü deseninin adidas’ın futuristik tasarım dili ile harmanlanması neticesinde elde edildi. Bu forma aynı zamanda günlük stil forma konseptine güzel bir örnek oluşturuyor.

Formalar ne kadara mal olacak ve nereden satın alınacak?

Beşiktaş yetişkin formalarını 599 TL, genç formalarını 509 TL, bebek forma setini 629 TL, çocuk forma setini ise 679 TL fiyatla satışa sundu. Taraftarlar 2022-23 sezonu formalarını Kartal Yuvası mağazaları, kartalyuvasi.com.tr, kartalyuvasi.eu, adidas yetkili satış noktaları ve adidas.com.tr/besiktas adresinden satın alabilecekler.