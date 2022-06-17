İtalyan sportif direktör, Arjantinli yıldızın Fransa'ya gelmesini unutamıyor.

Leonardo Araujo, 2021 yazında yedi kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi’yi Paris Saint-Germain'e getirdi.

İtalyan sportif direktör, Lionel Messi’yi Fransa’ya getirmesinin kariyerindeki en büyük başarılardan birisi olduğunu belirtiyor.

Böyle bir değişiklik uzun bir süredir konuşuluyordu, ancak Arjantinli yıldızın, Barcelona’yı serbest oyuncu olarak bırakacağı ortaya çıkınca, PSG çarpıcı bir transfer hamlesi yaptı.

PSG, Messi’yi transfer etmesine şaşırdı mı?

Leonardo, L'Equipe'a şunları söyledi: "Bunu çok düşündük, evet. Bunu konuşmuştuk, ama Messi hiçbir zaman Barcelona'dan ayrılmayı düşünmüyordu.

“Belirleyici olan, gelişinden önceki son anlardı. Sonrasında her şey biraz daha normalleşiyor. Messi’nin kariyerindeki tek transferi yapmak inanılmaz bir olay.

"Kronolojik olarak Pele, Maradona, Messi var. O Olympus'ta. Bu yüzden üç yılımı değerlendirdiğimde bir Şampiyonlar Ligi finali, bir yarı final, 10. lig şampiyonluğu, yedi ulusal kupa görüyorum ve tabii ki Messi’yle sözleşme imzalamak…

Leonardo, PSG'deki en güzel anıları hakkında, “En iyiyi seçmeyi sevmesem de benim için çok önemli iki an var.

“İlki, aynı gün [Marco] Verratti ve [Zlatan] Ibrahimovic'in (2012’de) takıma gelmesi. İtalya ikinci liginden bir gençle bir dünya futbol yıldızının aynı anda gelmesi tesadüf değildi.

"İkincisi ise Messi'dir. Bunlar iki büyük tarihi an" dedi.

Leonardo, PSG'den kovuldu mu?

PSG'de geçirdiği süre boyunca başarılı dönemler geçiren Leonardo, şimdilerde işsiz.

Kylian Mbappe'nin Ligue 1 şampiyonuyla yeni bir sözleşme imzalamasının ardından, Dünya yıldızı oyuncunun, Leonardo’yu takımdan göndermek için baskı yapıldığına dair haberler çıktı.

Leonardo durumun böyle olmadığı konusunda ısrar ediyor: “Sezonun sonuydu ve belki de gelecek için karar vermenin zamanı gelmişti.

"Bana böyle söylenmedi, ama bu tür şeylere girmek istemiyorum. Bir Fransız ve bir Parisli olan bu oyuncuyu takımda tutmayı başarmaları PSG ve Ligue 1 için çok önemli.

“İçten söylenen bazı şeyler öyle kalmalı. Kulüpte yaşadıklarım bunlar.

“Kulüp, birisinden kurtulmak istediğinde, bunun bittiğini söylemenin güzel bir yolu yok."

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