Topçular, İspanyol hocasıyla transfer konusunda ince eleyip sık dokuyor.

Pierre-Emerick Aubameyang ocak ayında Arsenal'den ayrılırken ve Alexandre Lacazette, 2021-22 sezonunun sonunda bonservissiz olarak kulübe veda etti.

Topçular, yaz transfer döneminde iyi bir golcü için piyasanın odak noktasında bulunuyor.

Gabriel Jesus, Mikel Arteta'nın önümüzdeki sezon en fazla istediği oyunculardan birisi ve İspanyol menajer, Brezilyalı yıldızı getirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Arsenal’ın eski forveti Alan Smith, Jesus'un eski takımı için iyi bir transfer olacağını düşünüyor, ancak kulübün de düşündüğü birkaç seçenek daha var.

Arsenal bu yaz bir forvet için büyük harcama yapacak mı?

Bu soru, GOAL tarafından Kuzey Londra'da sekiz sezonda kulüp adına 115 gol atan Smith'e yöneltildi.

Bookies Bonuses’a şunları söyledi: “Doğru oyuncuyu ucuza almak zor. Hazır bir cevap almasanız bile, hala 30 milyon Sterlin’lik bedellere bakıyorsunuz.

"Arsenal, Sao Paulo'dan Marquinhos'la yeni sözleşme imzaladı, ancak açıkçası gelecek için hiç kimse onun hemen takıma girmesini beklemiyor.

“Eddie Nketiah ile yeniden sözleşme imzalayabileceklerini umabiliriz.

"[Folarin] Balogun, Mikel Arteta'nın yakından izleyeceği bir diğer isim. Middlesbrough’da başarılı bir performans sergiledi ve bu yaz 21 yaş altı için iyi işler yaptı.

“O yetenekli bir çocuk, ama aynı zamanda biraz deneyim de istiyorsunuz.

"İdeal bir dünyada Premier Lig tecrübesi olan birini istersiniz. Jesus’tan ve bazı çocuklardan bahsedildi. Calvert-Lewin gibi oyuncular da listede.

“Bence bu yaz Mikel Arteta için 1 numaralı öncelik bu."

Premier Lig deneyimi Arsenal için anahtar olacak mı?

Smith'in de ima ettiği gibi, Topçular, Manchester City yıldızı Jesus'tan Everton oyuncusu Calvert-Lewin'e, Chelsea eski yıldızı Tammy Abraham'a kadar Premier Lig’i bilen oyunculara yönelebilir.

Smith, “Sonuçta kaliteyi satın alıyorsunuz.

"Bazen oyuncunun - kesinlikle ülkeye gelenlerin - alışması altı ay veya daha fazla sürebilir. Bunu gözardı etmemelisiniz, bu sadece nerede bir anlaşma yapabileceğinize ve kimi çekebileceğinize bağlı.

"Calvert-Lewin gibi birini alırsanız, İngiltere’yi bildiğini ve belki de bir santrforun odak noktasının profiline uyduğunu söyleyebilirsiniz.

"Belki Arteta, [Martin] Odegaard, [Bukayo] Saka, [Emile] Smith Rowe, [Gabriel] Martinelli'den gelen yaratıcılık ve hareketle bunu arıyor olabilir.

“Sonra tekrar, Calvert-Lewin birçok sakatlık yaşadı.

“Bence profil genç bir oyuncu. Deneyimden bahsediyorum, ama 28 ya da 29 yaşında biri değil, Arteta'nın şu anda bundan çekineceğini düşünüyorum" dedi.

Arsenal'in Abraham gibi fiziksel bir 'B Planı'na ihtiyacı var mı?

Smith, "Arsene Wenger'in yönetimine geri dönmek için Arsenal ile B Planı hakkında uzun uzun konuştuk, ancak bu şekilde karıştırabilmek kesinlikle takımın tehdidini artıracaktır.

“Arteta'nın ne yaptığını ve bu yaz kimi transfer edeceğini görmek büyüleyici olacak” dedi.

İngiliz yıldız Abraham'ın 2021-22'de Roma formasıyla toplamda 27 gol attıktan sonra elde edilmesi en zor hedef olup olmayacağı konusunda konuşan Smith şu ifadeleri kullandı:

”Chelsea’de şanssızdı, çok fazla oynayamadı ve ayrıldı. Ancak, Roma'da yeteneğini kanıtladı ve genç, daha iyi olacak.

"Onu İtalya'dan almak zor olabilir, ancak Abraham, Arteta’nın birlikte çalışabileceği ve ilkelerini geliştirip ona aşılayabileceği türden bir futbolcu.

“Arteta, bu tür oyuncuları seviyor, Abraham gibi biri uygun olur.”

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