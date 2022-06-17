Arjantinli hoca İngiltere'den ayrıldı, ancak onu unutmak pek de mümkün değil.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United’ı çalıştırdığı dönemde Marcelo Bielsa, o dönemlerde Leeds taraftarı olan James Rowlands adında bir arkadaş edindi.

İkilinin arasında çok iyi bir iletişim vardı ve Arjantinli hocanın takımdan ayrılma zamanı geldiğinde James çok üzüldü.

Bunun üzerine, Bielsa’nın maçları izlerken oturduğu buz kovasından sipariş ederek onun anısını biraz olsun yaşatmak istedi.

İşte tam da bu anda, bu güzel hikayenin en önemli kısmı başladı. Leeds United taraftarı olan 73 kişi daha bu buz kovasından sipariş etti.

Ve buz kovalarının hepsi, James’in yaşadığı eve ulaştığında toplamda 74 buz kovasının sahibiydi.

Böylece, Leeds United’da başarılı bir dönem geçiren Marcelo Bielsa’ya teşekkür etme zamanı geldiğinin de farkında olan taraftarlar, buz kovalarından İspanyolca ‘gracias’ yazarak ‘teşekkürler’ demeyi ihmal etmedi.

Bu an, kuşbakışı bir şekilde görüntülendiğinde ise ortaya harika bir manzara ve çok iyi bir hikaye çıktı.

Bielsa'ya özel buz kovası yapıldı

Leeds United’ın hocası olduğu dönemde Bielsa, maçları daha dikkatli bir şekilde takip etmek için buz kovasına oturmaya başladı.

Bu alışkanlığının ardından, İngiliz kulübü hocası için Leeds logosu ile yapılmış buz kovaları üretti ve böylece, buz kovası ve Bielsa özdeşleşmiş oldu.

Sahayı daha iyi görmek için mi?

Bielsa’nın, bunu neden yaptığı netleşmese de çeşitli görüşler dile getirildi.

Öncelikle, Leeds'in sahası Elland Road’un yedek kulübesinin biraz daha aşağıda olması sebebiyle Arjantinli hocanın sahayı daha iyi görmek için bu yöntemi seçtiği söylendi.

Ayrıca, bu oturuş pozisyonunun uzun yıllardır sırt ağrısıyla uğraşan teknik direktöre doktoru tarafından tavsiye edildiğini belirtenler de vardı.

Bielsa ise bu konu kendisine sorulduğunda, “Bu sadece bir kova. Ekleyecek bir şeyim yok.

“Rahat bir kova ve ben de üzerine oturuyorum” diyerek son derece basit bir cevap verdi.

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