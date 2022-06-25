Alman ekibi, Barcelona'nın Lewandowski konusundaki ısrarına görüşmeleri keserek yanıt verdi.

Bayern Münih ile Barcelona arasındaki Robert Lewandowski açmazı çözüme ulaşmaktan son derece uzak.

Sport'un haberine göre; Barcelona'nın üst üste yaptığı girişimler karşısında tavır değiştiren Bayern Münih, İspanyollarla iletişimi sonlandırdı.

Kulüple bir yıl daha sözleşmesi bulunan Lewandowski, Bayern Münih'ten ayrılarak Barcelona'ya transfer olmak istediğini açıklamıştı.

Barcelona teklifini arttırdı

Bild'in haberine göre; Lewandowski için yaptığı ilk girişimden sonuç alamayan Barcelona kısa süre önce teklifini 35 milyon euro'ya çıkardı.

30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonuslardan oluşan bu miktar bile Bayern Münih cephesinde bir değişiklik yaratmadı.

Geçen hafta Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi'yle Mallorca'da bir araya gelen Bayern yönetimi Polonyalı yıldızı takımda kalmaya ikna etmeye çalışıyor.

Üç açıklamada da aynı mesaj verildi

Bayern'in yeni transferi Sadio Mane'nin imza töreninde konuşan CEO Oliver Kahn, Lewandowski'yi hazırlık kampının ilk gününde sahada görmeyi beklediklerini söyledi.

Sportif direktör Hasan Salihamidzic ise Sky Almanya'ya verdiği röportajda Lewandowski'nin takımda kalma ihtimalini %100 olarak gördüğünü belirtti.

Kulüp başkanı Herbert Hainer ise geçtiğimiz ay verdiği demeçte; Lewandowski'nin 2023'e kadar sözleşmesi bulunduğunu ve bu süre boyunca Bayern'de kalacağını açıklamıştı.