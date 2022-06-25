Dylan Williams: Chelsea'de harikalar yaratan genç oyuncunun en büyük idolü Ashley Cole

Tuchel'in takımıyla düzenli olarak antrenman yapan 18 yaşındaki sol bek, Terry'nin ise gözdesi.

Dylan Williams bir futbol kulübünü destekleyerek büyümedi. O, neslinin birçoğu gibi tek bir oyuncuyu idolleştirdi ve bir gün elit seviyede oynarsa onun gibi olmak istedi.

Williams için bu oyuncu Ashley Cole'du. Ve şimdi, yaklaşık on yıl sonra, genç oyuncu kendisini Chelsea'nin bir sonraki büyük sol beki olma konumunda buluyor.

“High Ercall köyümüzdeki tüm çocuklar Manchester United ya da Liverpool'u destekledi, Williams'ın babası Keith, GOAL'e anlatıyor.

"Dylan'ın arkadaşları ona hangi takımı tuttuğunu sorduğunda (lig dışı yerel ekip) AFC Telford derdi.

"Ama oyuncuları izlemeyi severdi ve savunmacı olma yolundayken Ashley Cole'u yakından izlemeye başladı."

2021-22 sezonunun ilk yarısında Derby County A takımına giren Williams, Roman Abramovich döneminin son transferlerinden biri olarak ocak ayında Stamford Bridge'in yolunu tuttu.

Ve şimdiden güçlü bir izlenim bırakıyor.

Keith, "Dylan imza attıktan hemen sonra, akademide çalışan John Terry ve Ashley Cole ile tanıştık ve hepsinin elini sıktı ve kendini tanıttı.

"Chelsea'nin ayakta kalmak için kazandığı Cobham'daki 23 yaş altı son maçından sonra, John Terry'yi gördüm ve o günden sonra ilk kez ona tekrar merhaba dedim.

“Durdu, bana doğru yürüdü, elimi sıktı ve bana, Dylan’ın ne kadar iyi olduğunu söyledi” dedi.

Terry şu anda Chelsea akademisinde danışman olarak çalışıyor, yani kulübün genç kadrosuyla normalde olabileceğinden daha fazla ilgileniyor ve Terry’nin onun hakkındaki düşünceleri çok önemli.

18 yaşındaki oyuncu, Maviler’in Premier Lig 2'den düşmekten kurtulmasında önemli bir rol oynadı ve o, kulübün daha büyük yaş grubu için sorunlu bir pozisyonu doldurdu.

Ayrıca Thomas Tuchel’in A takım kadrosuyla sık sık antrenman yaptı ve mart ayında FA Cup beşinci tur galibiyeti alınırken yedek kulübesindeydi.

18 yaşındaki oyuncunun Derby’deki günlerini bilenler için onun bu gelişimi şaşırtıcı değil.

Rams U18s için ilk çıkışını 15 yaşında yaptı ve iki yıl sonra profesyonel çıkışını menajer Wayne Rooney'in gözetimi altında yapıyordu.

Williams, Chelsea’ye transfer olmadan önce Derby için toplam sekiz maça çıktı ve Rooney, genç oyuncusunun Premier Lig devine katılmasına gönülsüzce karar verdi.

Derby'deki eski koçlarından biri GOAL'a şunları söyledi: "Dylan, bir futbol kulübünde olması gereken harika bir insan, çünkü pozitifliği bulaşıcı.

“Her zaman öğreniyor, soru soruyor. Sahada veya saha dışında daha fazlasını yapmak istiyor.

"Yaşına göre oldukça olgun, çünkü herhangi bir personelle konuşabiliyor ve onlarla şakalaşabiliyor.”

Ancak Williams'ın futbolda kariyer yapmaktan farklı bir yol seçmeyi düşündüğü bir zaman da vardı.

Babası, "Her zaman çok kararlı olmuştur" diyor ve ekliyor: "8 Yaş Altı takımdayken yerel takımı Shawbury'den biraz daha iyi olan Oakengates için ayrılmayı seçti.

"Daha sonra Aston Villa ve Stoke ile yapılan denemelerden sonra Wolves'a katıldı. Maalesef 13 yaş altı seviyesine ulaştığında oyuna olan sevgisini kaybetti. Onu tutmak istediler, ama o kararını verdi ve geri dönmek istedi.

"Futbola aşık olmayan biri için, akademiden ayrıldıktan sonra futbolu daha da fazla oynuyordu ve Derby onu okulu için oynarken gördü. Kurtlar gibi futboldan zevk almayacağından korktu ve altı ay önce onları reddetti. Daha sonra geri geldiler ve Dylan evet dedi. Derbi onunla harikaydı."

Hem Derby hem de Chelsea'deki koçlar o zamandan beri Williams'ın sol ayağındaki topla çevikliğini, dayanıklılığını ve yeteneğini geliştirmeyi başardı ve bu sayede, istediği zaman ceza sahasına tehditkar ortalar gönderebiliyor.

O, Marcos Alonso bu yaz ayrılırsa, önümüzdeki sezon Ben Chilwell'i yedekleyebilir.

Ashley Cole’un yerini almanın yolu, biraz daha kısalıyor gibi... Bir gün, Chelsea'de bir sonraki Dylan Williams olmayı hayal eden çocuklar bile olabilir.

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