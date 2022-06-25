UEFA'nın patronu sezon içerisindeki maç sayısının fazlalığından şikayet eden Premier Lig menajerlerine tepki gösterdi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin İtalyan basınına verdiği röportajda Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'u eleştirdi. İki teknik direktörün sezon içerisindeki maç sayısının fazlalığından şikayet etmesini değerlendiren Ceferin, futbol dünyasındaki tüm paydaşları memnun etmenin zorluğuna dikkat çekti.

Ne söylendi?

"Herkes daha fazla kupa maçı talep ediyor ama kimse hiçbir şeyden vazgeçmiyor. Kulüpler Şampiyonlar Ligi'nde 10 maç oynama istiyordu ama sekiz doğru sayı olacak.

"Ulusal ligler için 18 takımın daha faydalı olacağını düşünüyorum ama kulüpler bizimle aynı fikirde değil Ayrıca bazı ülkelerde lig dışında iki ulusak kupa olduğunu ve bunun da çok fazla olduğunu unutmamak gerekiyor.

"FIFA ve UEFA'yı eleştirmek her zaman en kolay olanı. Daha az maç yaparsanız daha az para kazanırsınız. Şikayet etmesi gerekenler Klopp ve Guardiola değil ayda bin euro'ya çalışan fabrika işçileri. Avrupa Süper Ligi'ni isteyen takımlar bu konuda kesinlikle özgür. İsteyen UEFA'ya katılır, isteyen kendi ligini kurar ama kendi ligini kuracak takımların UEFA'nın organizasyonlarına dahil edilmemesini istemek en doğal hakkımız.

"Süper Lig artık ölü bir proje çünkü kimse katılmak istemiyor"

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