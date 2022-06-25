Eski Fenerbahçeli Daniel Güiza oğluna bakmıyor mu? "Babamın köpekleri benden daha iyi yaşıyor"

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, oğlu tarafından ebeveynlik görevlerini yerine getirmemekle suçlanıyor.

Daniel Güiza'nın oğlu Cristian, babasının Rocio Herrera ile evliliğinin ardından kendisini önemsemediğini söylüyor.

2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen oyuncunun adı son dönemde yine aile içi problemlerle gündemde.

Rocio Herrera ile dünyaevine girmeden önce Rocio Aranda ile ilişkisi olan Güiza, Aranda'dan olan oğluna bakmamakla suçlanıyor.

Güiza'nın oğlu ne söyledi?

Şimdiki eşi Rocio Herrera ile evlenmeden birkaç gün önce, Güiza’nın oğlu velayet davasında konuşmuş ve babası hakkında olumlu ifadeler vermişti: "Birlikte çok kötü zamanlar geçirdik ve o bana her zaman her şeyi vedi. Babama yaptıkları için teşekkür ederim."

Ancak şimdi Cristian'ın düşünceleri değişmiş gibi görünüyor.

AS'ta yer alan habere göre; “Sálvame” adlı programda konuşan Cristian, eski Fenerbahçeli hakkında şunları söyledi:

"Babam beni terk etti. Hiçbir şeyim yok. Yavaş yavaş benden uzaklaştı. Sebebini bilmiyorum ama sanırım zaten bir ailesi var ve bizi unutacak."

"Büyüleyici bir dağ evinde kalıyor. Babamın köpekleri benden daha iyi yaşıyor. Sokakta uyuduğumu bile bilmiyor."

"Bir arkadaşımın evinde yaşıyorum."

Daniel Güiza şimdi ne yapıyor?

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Getafe'ye katılan Güiza, İspanyol ekibinden kiralık olarak Darul Takzim'de forma giymişti.

2017'de Cadiz'den Sanluqueno'ya transfer olan santrfor, İspanya'da 3. Lig'de mücadele veriyor.

Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Güiza'nın önümüzdeki sezon ne yapacağı henüz belirsiz.

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