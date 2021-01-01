Süper Lig

Avrupa'da mücadele edecek Türk takımları ne kadar kazanacak?

Uğur Aktan
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2019-11-09 UEFA CHAMPIONS LEAGUE Cup Big ear
Getty Images
Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımlarının katılım, galibiyet ve beraberlik halinde kazanacakları ücretler belli oldu.

Avrupa futbolunda ulusal ligler hemen hemen tüm ülkelerde tamamlanırken, UEFA'nın 2021-2022 sezonunda Avrupa kupaları için dağıtacağı para ödülleri de netlik kazanmaya başladı.

Şampiyonlar Ligi her zaman olduğu gibi en fazla para ödülü kazandıran organizasyon olurken, UEFA'nın ilk kez önümüzdeki sezon hayata geçireceği Konferans Ligi'nde grup aşamasının ardından dağıtılacak ödüller henüz netlik kazanmadı. 

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ile Sivasspor'un ise Konferans Ligi'nde boy göstereceği önümüzdeki sezonda Avrupa kupalarından elde edilecek gelirler Türk kulüpleri için oldukça önemli bir kaynak olacak. 

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Hem Finansal Fair Play hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limiti konusunda rahatlama imkanı tanıyacak bu gelirler şu ana dek açıklandığı kadarıyla şu şekilde seyredecek. 

Aşama Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi
Katılım 15.000.000 3.600.000 2.900.000
Galibiyet 2.800.000 630.000 500.000
Beraberlik 930.000 210.000 166.000
Son 16 turu 9.600.000 1.100.000 Açıklanmadı
Çeyrek final 10.600.000 1.500.000 Açıklanmadı
Yarı final 12.500.000 2.400.000 Açıklanmadı
Final 15.500.000 4.500.000 Açıklanmadı
Şampiyonluk 19.000.000 8.500.000 Açıklanmadı

Not: Gelirler euro olarak yazılmıştır.

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