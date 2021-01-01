Avrupa'da mücadele edecek Türk takımları ne kadar kazanacak?
Avrupa futbolunda ulusal ligler hemen hemen tüm ülkelerde tamamlanırken, UEFA'nın 2021-2022 sezonunda Avrupa kupaları için dağıtacağı para ödülleri de netlik kazanmaya başladı.
Şampiyonlar Ligi her zaman olduğu gibi en fazla para ödülü kazandıran organizasyon olurken, UEFA'nın ilk kez önümüzdeki sezon hayata geçireceği Konferans Ligi'nde grup aşamasının ardından dağıtılacak ödüller henüz netlik kazanmadı.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ile Sivasspor'un ise Konferans Ligi'nde boy göstereceği önümüzdeki sezonda Avrupa kupalarından elde edilecek gelirler Türk kulüpleri için oldukça önemli bir kaynak olacak.
Hem Finansal Fair Play hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limiti konusunda rahatlama imkanı tanıyacak bu gelirler şu ana dek açıklandığı kadarıyla şu şekilde seyredecek.
|Aşama
|Şampiyonlar Ligi
|UEFA Avrupa Ligi
|Konferans Ligi
|Katılım
|15.000.000
|3.600.000
|2.900.000
|Galibiyet
|2.800.000
|630.000
|500.000
|Beraberlik
|930.000
|210.000
|166.000
|Son 16 turu
|9.600.000
|1.100.000
|Açıklanmadı
|Çeyrek final
|10.600.000
|1.500.000
|Açıklanmadı
|Yarı final
|12.500.000
|2.400.000
|Açıklanmadı
|Final
|15.500.000
|4.500.000
|Açıklanmadı
|Şampiyonluk
|19.000.000
|8.500.000
|Açıklanmadı
Not: Gelirler euro olarak yazılmıştır.