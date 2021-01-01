Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Görevi bırakmam söz konusu olamaz

Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Sergen Yalçın, taraftarların yüreklerine su serpen bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ı hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın, çifte kupayla biten sezonu değerlendirdi ve merak edilen geleceği hakkında konuştu.

Sergen Yalçın ne dedi?

Sözleşmesi sona eren Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile devam edip etmeyeceği uzun zamandır tartışılıyordu. A Spor'a konuşan başarılı teknik direktör bu konu hakkında sorulan soruya cevap verdi. Ayrıca sezon boyunca yaşanan gelişmeleri değerlendirdi:

"Benim için başarı kriteri farklı. Ben iki tane genç kaleci ile oynadım, benim için başarı kriteri bu. 20 yaşında Rıdvan'ı camiaya kazandırmaya çalıştım, benim için başarı kriteri bu. Tarihin en ekonomik kadrosuyla 2 kupa kazandım, benim için başarı bu."

"Bir oyuncu için 'çöp' ifadesi kullanılır mı? Ne kadar ayıp bir şey!"

"Bize '5 milyon euro'luk oyuncu alalım' dediler de biz almadık mı? Önce ekonomiyi konuşun, sonra transferi konuşun. Biz de 100-150 milyonluk takım yapmayı biliriz ama ortada gerçekler var."

"Lig başlamış, 6 hafta olmuş, eleştiriliyoruz. Arkamızdan hocalarla konuşuluyor, biliyoruz hepsini ama hiçbir açıklama yapmıyoruz, sadece işimize konsantre oluyoruz."

"Benim Beşiktaş'ta görevi bırakmam söz konusu olamaz."

"Ortada bir oyun var, sen istediğin kadar o, bu, şu eksik de. Biz şampiyon olduk, herkes 'Beşiktaş hak etti' diyor, benim için en güzeli bu, demek ki bir şeyler vermişiz."

"Ghezzal'ı telefondan 1 dakika seyrettim, oyuncuyu bir gördüm, 'Bu nerede?' dedim. 'Bunu hemen getirin' dedim."

"Oyuncuda yetenek varsa, Ozan Tufan gibi, onu ortaya çıkarmak çok zor değil. Sadece oyuncunun istemesi gerekiyor. Ozan'ın da bana geldiğinde durumu belliydi, 'Sen futbolcusun, böyle oynaman gerekiyor' dedim."

"Televizyonda sürekli maddiyat konuşuyorlar, sizin şampiyonluklardan anladığınız bu mu? Biz daha farklı duygular tatmak istiyoruz."

"Bana kontrat getirdiler, ben ne yazdığını bilmiyorum. Bir sayfasını bile okumadım."

"Başkan herkesin maaşını, primini gününde ödedi, çok önemli iş yaptı, bu çok önemli. Geldiğimizde ne problemler vardı. Bu sene toparladılar, kampanyalar yaptılar, kendi kontratımda ekonomiye yardımcı oldum. Sezon içinde bir oyuncu dahi istemedik."

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş karnesi

Geçen sezon Abdullah Avcı'nın ardından Beşiktaş'ın başına geçen Sergen Yalçın, kısa bir süre sonra Covid-19 salgınıyla karşılaştı. Böylece, Beşiktaş kariyerinin büyük bölümünde tribün desteğinden faydalanamadı. Takımının başında 15 maça çıkan Yalçın, 10 galibiyetle sezonu tamamladı.

2020-21 sezonuna kötü giren Beşiktaş ve Sergen Yalçın, önce Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Yunanistan ekibi PAOK'a, ardından UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Portekiz temsilcisi Rio Ave'ye elendi.

Fakat Beşiktaş ligde harika bir sezon geçirdi. 40 maçta 26 galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, sezonu 84 puanla ve Galatasaray'ın önünde averajla şampiyon olarak bitirdi.

Ayrıca Türkiye Kupası'nda da kupaya uzanan Beşiktaş, 12 sene sonra sezonu 'duble' yaparak bitirdi.