Villarreal'in Avrupa Ligi şampiyonluğu Beşiktaş ve Galatasaray'a yaramadı

Beşiktaş ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı destekledi ama Polonya'dan iyi haber gelmedi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük ikinci kupası sahibini buldu.

İngiliz ekibi Manchester United ile İspanyol temsilcisi Villarreal'in karşı karşıya geldiği maçta kazanan Villarreal oldu. Bu sonuç, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimiz Galatasaray ve Beşiktaş'ı yakından ilgilendiriyor.

Beşiktaş'ın üçüncü torba ihtimali devam ediyor

Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanan final karşılaşmasını Manchester United'ın kazanması halinde siyah - beyazlı temsilcimiz grup kura çekimine üçüncü kategoriden katılacaktı.

Finali Villarreal kazanınca Beşiktaş kesin olarak dördüncü torbaya düşmedi ama kura çekiminden önce gerçekleştirilecek eleme maçlarını beklemek zorunda kalacak. Eleme maçlarının sonuçlarına göre temsilcimiz dördüncü torbada yer alma ihtimali doğacak.

Galatasaray daha fazla eleme maçı oynayacak

Finalden çıkan sonuç Galatasaray'ı doğrudan ilgilendiriyor. Kırmızı Şeytanlar finalde kazanan taraf olsaydı sarı - kırmızılılar Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için iki ön eleme turu oynayacaktı.

Villarreal'in kupayı müzesine götürmesiyle durum değişti. Galatasaray, üç ön eleme turunda mücadele edecek. İlk sınavında ise Celtic, PSV ve Sparta Prag gibi rakiplerle eşleşecek.