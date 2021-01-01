Serie A şampiyonu Inter'de Antonio Conte dönemi sona erdi

Serie A'yı şampiyon olarak bitiren Inter'de teknik direktör Antonio Conte ile yollar ayrıldı.

Inter'de sıcak gelişmeler yaşandı.

Yıllar süren özlemine son vererek Serie A şampiyonu olan Inter'de taşlar yerinden oynadı. Milano ekibine kupayı getiren isim olan teknik direktör Antonio Conte görevinden ayrıldı.

Daha önce Juventus ile Scudetto'yu kazanan ve Chelsea ile Premier Lig şampiyonu olan 51 yaşındaki teknik direktör, Inter'deki ikinci sezonunda zirveye çıkmayı başarmıştı.

Fakat kulüp ve Conte arasında yaşanan anlaşmazlıklar, şampiyonluğun kazanılmasından sadece birkaç gün sonra bir ayrılığın yaşanmasına neden oldu.

Antonio Conte neden ayrıldı?

Inter uzun zamandır ekonomik kriz içindeydi. Sezon ortasında bile, önümüzdeki dönem için bir kemer sıkma politikasından bahsediliyordu. Şampiyonlukla beraber artacak gelirler dahi Inter'in hesap defterini rahatlatmaya yetmeyecekti.

Antonio Conte ise kadroyu güçlendirme taraftarıydı. Yönetim, başta Romelu Lukaku olmak üzere birçok oyuncunun takımda kalacağının güvencesini verdi ama daha fazlasının mümkün olması zor gözüküyordu.

Yönetimle zıtlık yaşadığı belli olan Antonio Conte, sezonun son bölümünde birçok basın toplantısına katılmadı ve toplantılara yardımcısı Cristian Stellini'yi gönderdi.

Inter Kulübü'nden yapılan açıklamada neler yazıyor?

Inter Kulübü, ayrılığı resmi sitesinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"FC Internazionale Milan, Antonio Conte'nin sözleşmesinin feshi için bir anlaşmaya vardığını duyurdu."

"Kulüp, on dokuzuncu Scudetto'yu kazanmasıyla sonuçlanan olağanüstü çalışması için Antonio'ya teşekkür eder."

"Antonio Conte sonsuza kadar kulüp tarihinde kalacak."

Inter bundan sonra ne yapacak?

Inter'de Antonio Conte'nin yerine düşünülen isimler oldukça kabarık. Listenin başında Simone Inzaghi ve Massimiliano Allegri yer alıyor. Maurizo Sarri ve Sinisa Mihaijlovic de alternatifler arasında...

Ayrıca Euro 2020'de bazı teknik direktörlerin görevlerinden ayrılma ihtimali Inter'in hızlı hareket etmesini engelleyebilir.

Öte yandan Inter'den ayrılan Conte'nin Real Madrid'e giderek Zinedine Zidane'ın yerini alması bekleniyor. Bu da Zidane için futbolcuyken formasını giydiği Juventus'un kapılarını açabilir.