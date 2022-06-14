2021/22 sezonunda kiralık olarak Atalanta forması giyen Merih yeni sezonda Bergamo ekibinin kadrosunda yer almayacak.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; geçen yaz Merih Demiral'ı Juventus'tan kiralayan Atalanta, sözleşmede yer alan 20 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu devreye sokmama kararı aldı.

Atalanta formasıyla çıktığı 42 maçta iki gol, üç asistle oynayan Merih'in istikrarlı performansı Serie A ekibini ikna etmek için yeterli olmadı.

Merih Demiral kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Juventus'a dönecek. Ancak Torino ekibi milli stoperi gelecek sezon için kadroda düşünmüyor.

Juventus, Merih'e kulüp arıyor

2019'da Sassuolo'dan 19.5 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olan Merih, burada geçirdiği iki sezonda toplam 32 maça çıktı.

Juventus'taki ilk yılında talihsiz bir diz sakatlığı geçiren 24 yaşındaki savunmacı, 2019/20 sezonunun ikinci yarısını kaçırmıştı.

Juventus'ta Maurizio Sarri ve Andrea Pirlo ile çalışan Merih'in gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği merak konusu.

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Pirlo'yla yeniden buluşabilir mi?

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük geçtiğimiz günlerde Merih'in eski teknik patronu Andrea Pirlo'yla anlaşmıştı.

Karagümrük'ün Kadınlar Süper Ligi finalinde ALG Spor'la oynadığı maçı tribünden izleyen Pirlo, İzmir'deki A Milli Takım kampını ziyaret ederek Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu'yla bir araya geldi.

Merih daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Pirlo'ya, "Yeni görevinde başarılar hocam!" mesajını gönderdi.