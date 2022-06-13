Sarı lacivertli ekibin kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Portekiz'deki performansıyla hayal kırıklığı etiketini üzerinden atmayı başardı.

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferi için Santa Clara kulübüyle anlaşma sağlandığını duyurdu. Bu açıklamadan kısa süre sonra Lincoln sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi.

Ağırlıklı olarak forvet arkasında görev yapan 23 yaşındaki oyuncu, merkez orta saha olarak da oynayabiliyor. Sol ayağını kullanan Lincoln oyun içinde kendini sık sık sol çizgiye atmayı seviyor.

Profesyonel kariyerine Gremio'da başlayan Lincoln, Çaykur Rizespor ve America-MG takımlarında kiralık olarak forma giydikten sonra 2019'da Portekiz temsilcisi Santa Clara'ya transfer oldu.

Buradaki üçüncü yılında önemli bir sıçrama yapan Lincoln, 32 maçta beş gol, yedi asistle kariyerinin en fazla gol katkısı yaptığı sezonunu geride bıraktı.

"Portekiz'de kendini buldu"

GOAL Brezilya'dan Matheus Correa, Lincoln'ü değerlendirdi:

"Gremio'da oynadığı dönemde çok büyük bir yıldız adayıydı, fakat Renato Portaluppi yönetimindeki takımda beklenen sıçramayı yapamadı. Hem saha içinde, hem saha dışında iş ahlakıyla ilgili eleştiriler aldı. Sonunda Gremio ondan vazgeçerek küçük bir bonservis karşılığında Santa Clara'ya gitmesine izin verdi."

"Portekiz'de kendini yeniden buldu. Küçük bir kulüpte oynadığı için Brezilya'da eskisi kadar popüler olmasa da, Portekiz'deki performansı ümit vericiydi."

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"Yeteri kadar koşmuyordum"

Lincoln, Santa Clara'ya transfer olduktan sonra futbola olan yaklaşımını nasıl değiştirdiğini UOL Esporte'ye verdiği röportajda şu sözlerle anlatmıştı:

"Gremio'dan ayrıldığımda tembel bir oyuncuydum. Yeteri kadar koşmuyordum. Burada takımın en çok koşanlarından biriyim."

"Portekiz'de farklı bir ülkede yaşamak ve futbol oynamak bana çok şey kattı. Burada edindiğim tecrübeler futbola bakış açımı değiştirdi."

"Portekiz bana ve aileme kucak açtı. Bana güvendikleri için kulübe minnettarım. Kimse bana inanmazken onlar potansiyelime inandı."

"Türkiye'de kalmak istemiştim"

"Meydan okumayı, savaşmayı seviyorum. Her zaman sahada olmak istiyorum. Bu yüzden Gremio'dayken iki kez kiralık gitmeyi kabul ettim. Gremio'da kalıp şans bekleyebilirdim, ama Türkiye'ye gitmeyi seçtim. Portekiz'e de bu yüzden gelmiştim. Elimdekiyle yetinmek istemedim."

"Çaykur Rizespor'a gitme ihtimali ortaya çıktığında ikinci kez düşünmedim bile. İkinci lig olmasına aldırmadım, oynamak, çabalamak istiyordum. Türkiye'de iyi oynadım ve şampiyon olduk. Kalmak istemiştim, ama Gremio'nun talep ettiği bonservis çok yüksekti."