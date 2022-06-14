Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Instagram'da siyah beyazlı kulüp ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi

Sözleşmesi sona eren Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin'in adı bir süredir başka takımlarla anılıyor.

Cyle Larin, sezonun sona ermesiyle serbest oyuncu statüsüne geçerken Beşiktaş'tan ayrılması bekleniyor.

Kanadalı golcü, muhtemel ayrılığıyla birlikte Beşiktaşlı taraftarları kızdıracak bir harekette bulundu.

27 yaşındaki forvet oyuncusu, Instagram hesabında siyah beyazlı kulüp ile ilgili tüm paylaşımlarını silerken sadece Kanada Milli Takımı ile olan fotoğraflarına yer verdi.

Olası durağı

Beşiktaş ile sözleşme uzatma görüşmelerinden şu ana kadar olumlu bir yanıt alamayan Cyle Larin'in yeni durağı ise merakla bekleniyor.

Transfer dönemi boyunca Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlarla adı anılan Cyle Larin'in son olarak Yunan ekibi Olympiakos ile görüştüğü bildiriliyor.

Ayrıca basında çıkan bazı haberlere göre yine Kanadalı golcü ile Premier Lig'e yeni yükselen Nottingham Forest'ın ilgilendiği konuşuluyor.

Menajerinden açıklama

Beşiktaş ile sözleşmesi biten Cyle Larin'in menajeri siyah beyazlı kulübe sitemde bulundu.

"Kimse aramadı. Bugün geldiğimiz noktada başkanla bir iletişimimiz yok.

"Aralık ayından beri kulüpten veya başkandan bir teklif almadık."

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