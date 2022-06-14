Real Madrid'in 100 milyon euro'luk yeni transferi Aurelien Tchouameni, Bernabeu'da Gareth Bale'ın 18 numaralı formasını aldı

Fransız millî oyuncu, Ligue 1 ekibi Monaco'dan Real Madrid'e büyük transferini tamamladı.

Aurelien Tchouameni, Real Madrid içi sağlık kontrollerini tamamladı ve 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Gareth Bale'den Santiago Bernabeu'daki 18 numaralı formayı 100 milyon euro karşılığında devraldı.

Monaco'da iki buçuk yıl boyunca çıkış yapan Fransız millî oyuncu, La Liga devi ile sözleşme imzalamıştı.

Şu anki yeteneği ve gelecekteki potansiyeli, La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonuna, onun için yatırım yapmaya ikna etti.

Tchouameni, Real Madrid'de hangi forma numarasını alıyor?

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Real Madrid'in 18 numaralı formasını başka kimler giydi?

Bale, 2020-21 sezonunda Tottenham'da kiralık olarak Bernabeu'ya döndükten sonra 11 numaralı formadan 18 numaralı formaya geçmişti.

Bu forma, Sırp forvet Luka Jovic'in 16 numaralı formayı almasından sonra boşta kaldı.

Marcos Llorente, Mariano Diaz, Lucas Vazquez ve Nacho Fernandez son zamanlarda 18 numaralı formayı sahiplendiler. Raul Albiol ise 2009 ve 2013 yılları arasında bu formayı sırtında dört yıl taşıdı.

Javier Saviola ve Antonio Cassano, 2008-09'da Julian Faubert'e sürpriz imza atarken, Real'in kadrosunda bu formayı giydiler.

Üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan eski futbolcu Aitor Karanka, 18 numaralı formayı giyen bir diğer isim.

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