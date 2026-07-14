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ณัฐกิตติ์ โพธิ์ศรี, สุทธิพจน์ พรมศิลาPort FC
ธีรฉัตร รูปประดิษฐ์

โอกาสสำคัญ! การท่าเรือ เอฟซี ส่ง ณัฐกิตติ์-สุทธิพจน์ MVP เมืองไทย มาดามคัพ ชุบตัวที่ อวิสป้า ฟุกุโอกะ

Port FC
Thai League
Avispa Fukuoka
J. League

การท่าเรือ เอฟซี ผลักดันเยาวชนอย่างต่อเนื่องในทุกปี ล่าสุดส่ง ณัฐกิตติ์ โพธิ์ศรี ปีกซ้ายอนาคตไกล ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี และ สุทธิพจน์ พรมศิลา เจ้าของรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม (MVP) ในรายการฟุตบอลเยาวชน เมืองไทย มาดามคัพ ประจำปี 2025/26 เดินทางไปฝึกซ้อมฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่น กับ สโมสรอวิสป้า ฟุกุโอกะ ในศึกเจลีก 1 ในฐานะพันธมิตรสโมสรฯ เป็นที่เรียบร้อย

โดยผู้เล่นดาวรุ่ง ของ สิงห์เจ้าท่า ทั้ง 2 ราย จะอยู่ฝึกซ้อมกับสโมสร อวิสป้าฯ ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 10 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 15-26 กรกฎาคม 2569 นอกจากนี้สโมสรฯ ยังส่งทีมงาน ที่สามารถสื่อได้ทั้งภาษาไทย และ ญี่ปุ่น เดินทางร่วมไปด้วย เพื่อช่วยทั้งในเรื่องของประสานงาน ความเป็นอยู่ และ การฝึกซ้อมในเบื้องต้น

ทั้งนี้ ณัฐกิตติ์ โพธิ์ศรี และ สุทธิพจน์ พรมศิลา จะฝึกซ้อมร่วมกับทีม เยาวชนของ อวิสป้าฯ ในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี แต่หากทำผลงานได้ดี ก็จะมีโอกาสถูกดันขึ้นไปฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ ในอนาคต


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