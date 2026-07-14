โอกาสสำคัญ! การท่าเรือ เอฟซี ส่ง ณัฐกิตติ์-สุทธิพจน์ MVP เมืองไทย มาดามคัพ ชุบตัวที่ อวิสป้า ฟุกุโอกะ

การท่าเรือ เอฟซี ผลักดันเยาวชนอย่างต่อเนื่องในทุกปี ล่าสุดส่ง ณัฐกิตติ์ โพธิ์ศรี ปีกซ้ายอนาคตไกล ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี และ สุทธิพจน์ พรมศิลา เจ้าของรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม (MVP) ในรายการฟุตบอลเยาวชน เมืองไทย มาดามคัพ ประจำปี 2025/26 เดินทางไปฝึกซ้อมฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่น กับ สโมสรอวิสป้า ฟุกุโอกะ ในศึกเจลีก 1 ในฐานะพันธมิตรสโมสรฯ เป็นที่เรียบร้อย
โดยผู้เล่นดาวรุ่ง ของ สิงห์เจ้าท่า ทั้ง 2 ราย จะอยู่ฝึกซ้อมกับสโมสร อวิสป้าฯ ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 10 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 15-26 กรกฎาคม 2569 นอกจากนี้สโมสรฯ ยังส่งทีมงาน ที่สามารถสื่อได้ทั้งภาษาไทย และ ญี่ปุ่น เดินทางร่วมไปด้วย เพื่อช่วยทั้งในเรื่องของประสานงาน ความเป็นอยู่ และ การฝึกซ้อมในเบื้องต้น
ทั้งนี้ ณัฐกิตติ์ โพธิ์ศรี และ สุทธิพจน์ พรมศิลา จะฝึกซ้อมร่วมกับทีม เยาวชนของ อวิสป้าฯ ในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี แต่หากทำผลงานได้ดี ก็จะมีโอกาสถูกดันขึ้นไปฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ ในอนาคต