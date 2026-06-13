ชลบุรี เอฟซี ดวล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด รอบชิงชนะเลิศศึก Chang Junior Cup 2026

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รายการ “Chang Junior Cup 2026” รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ได้คู่ชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะเป็นการพบกันระหว่าง ชลบุรี เอฟซี U13 แชมป์เก่าปี 2025 กับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อะคาเดมี หลังทั้งสองทีมผ่านด่านรอบรองชนะเลิศมาได้อย่างยอดเยี่ยม
รอบรองชนะเลิศคู่แรก “ฉลามจูเนียร์” ชลบุรี เอฟซี U13 ภายใต้การคุมทีมของ ชัยธัช อ่วมธรรม และมี “โค้ชเฮง” วิทยา เลาหกุล ประธานพัฒนาเทคนิคสโมสร เป็นที่ปรึกษา ลงสนามพบกับ โรงเรียนโสมาภัฒนา ที่สนามอินทรีจันทรสถิตย์
เกมนี้ ชลบุรี เอฟซี ออกสตาร์ตได้อย่างร้อนแรง เมื่อ ภัคพล ศรีบิดา ยิงประตูขึ้นนำตั้งแต่นาทีแรกของการแข่งขัน ก่อนที่ กวินท์ งามทรัพย์ จะยิงตีเสมอให้โรงเรียนโสมาภัฒนาเป็น 1-1 ในนาทีที่ 18
เข้าสู่ครึ่งหลัง ชลบุรี เอฟซี ยังคงครองเกมได้เหนือกว่า และมาได้อีกสองประตูจาก ภัคพล ศรีบิดา คนเดิม ในนาทีที่ 50 และช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที 60+1 ทำแฮตทริกพาทีมเอาชนะไปด้วยสกอร์ 3-1 พร้อมตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ
ขณะที่อีกคู่ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อะคาเดมี โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งไล่ถล่ม ราชนาวี เอฟซี ไปขาดลอย 5-0 โดยได้ 3 ประตูจาก ปกรณ์ ศรีทองอินทร์ ที่ทำแฮตทริก ส่วนอีก 2 ประตูมาจาก ปพนธีร์ มูลเงิน และ ตั้งใจ นาสะอ้าน คนละหนึ่งประตู
จากผลการแข่งขันดังกล่าว ทำให้รอบชิงชนะเลิศ Chang Junior Cup 2026 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย เป็นการพบกันระหว่างสองทีมยักษ์ใหญ่ระดับเยาวชนของประเทศอย่าง ชลบุรี เอฟซี U13 และ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อะคาเดมี ซึ่งต่างก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขัน
สำหรับโปรแกรมรอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 15.30 น. ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ เพื่อค้นหาทีมแชมป์ฟุตบอลเยาวชนรายการ Chang Junior Cup 2026 ประจำปีนี้
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