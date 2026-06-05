การันตีเข้ารอบ! ฉลามจูเนียร์ เจ๊า อัสสัมชัญธนบุรี 2-2 ศึก “Chang Junior Cup 2026” รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

“ฉลามจูเนียร์” ชลบุรี เอฟซี U13 แชมป์เก่า ปี 2025 และเจ้าของแชมป์รายการนี้ 3 สมัย ภายใต้การคุมทัพของ ชัยธัช อ่วมธรรม โดยมี “โค้ชเฮง” วิทยา เลาหกุล ประธานพัฒนาเทคนิค สโมสร ชลบุรี เอฟซี เป็นที่ปรึกษา ลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม GROUP A ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รายการ “Chang Junior Cup 2026” รอบชิงแชมป์ประเทศไทย พบกับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณ สนามไทยเบฟ ฟุตบอล อะคาเดมี กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา 12.50 น.ที่ผ่านมา (5 มิ.ย.)
ก่อนลงสนามเกมนี้ “ฉลามจูเนียร์” ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจาก 2 นัดแรก เก็บ 4 คะแนน จากผลงานชนะ โรงเรียนปทุมคงคา 5-0 และเสมอ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อะคาเดมี 0-0 ขณะที่ อัสสัมชัญธนบุรี มี 3 คะแนน จากการชนะ 1 นัด และแพ้ 1 นัด ทำให้เกมนี้มีความสำคัญต่อการลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของทั้ง 2 ทีม
ตลอดเกมการแข่งขัน ทั้งสองทีมเปิดเกมสู้กันอย่างสนุก เข้มข้น และเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ก่อนจบเกมด้วยผลเสมอสุดมันส์ 2-2 แบ่งกันไปทีมละ 1 คะแนน
จากผลการแข่งขันดังกล่าว ส่งผลให้ ชลบุรี เอฟซี U13 เก็บเพิ่มเป็น 5 คะแนน จาก 3 นัด พร้อม การันตีผ่านเข้าสู่รอบต่อไป ของการแข่งขัน “Chang Junior Cup 2026” รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ได้สำเร็จ
สำหรับการแข่งขัน “Chang Junior Cup 2026” รอบชิงแชมป์ประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2569 ณ สนามไทยเบฟ ฟุตบอล อะคาเดมี กรุงเทพมหานคร เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ของประเทศไทย พร้อมลุ้นโอกาสเดินทางไปเปิดประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลก ณ ประเทศอังกฤษ
#ที่สุดของการแข่งขันมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชน
#น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง#Chang#Sportsmanship#มากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬา