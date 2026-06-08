จำชื่อเด็กยังไม่ครบ แต่จบด้วยแชมป์! ธนภัทร คาร์เซ็นเตอร์ เทพนิยายลูกหนัง GLO Cup 2026 อีสานตอนบน

ฟุตบอลเยาวชนมักมีเรื่องราวสวยงามซ่อนอยู่เสมอ แต่คงมีไม่กี่เรื่องที่จะเกินความคาดหมายได้เท่ากับเส้นทางของ "ธนภัทร คาร์เซ็นเตอร์" แชมป์รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ในศึก GLO Cup 2026 รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เพราะก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น ไม่มีใครแม้แต่คนในทีมเองที่คิดว่าจะเดินทางมาไกลถึงจุดนี้
ไม่มีใครคาดว่าทีมที่เพิ่งรวมตัวกันแบบเฉพาะกิจ เด็กหลายคนไม่ได้ซ้อมร่วมกันเป็นประจำ และโค้ชยังจำชื่อนักเตะได้ไม่ครบ จะสามารถก้าวผ่านทีมเต็งมากมายจนขึ้นไปชูถ้วยแชมป์ภูมิภาคได้สำเร็จ
"วันแรกผมขอแค่ได้แข่ง 2 นัด" วัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ หัวหน้าผู้ฝึกสอน ยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าเป้าหมายแรกของการมาแข่งขันครั้งนี้แทบไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลุ้นแชมป์เลย
"เด็กบางคนผมยังไม่รู้ชื่อเลย รู้แค่ว่าจะมาแข่งแค่ 2 แมตช์ในรอบแรก ไม่รู้ด้วยว่าใครเล่นตำแหน่งไหน ก็ต้องปรับแท็คติกกันหน้างาน"
"โค้ชวัชรินทร์" ยอมรับว่าเพราะตัวเขาไม่ได้เป็นโค้ชของธนภัทร คาร์เซ็นเตอร์โดยตรง แต่เป็นโค้ชของ พิราบขาว อะคาเดมี่ ที่มีความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายฟุตบอลเยาวชนร่วมกัน
"เอาตรง ๆ วันแรกขอแค่เข้าร่วมรายการ พอชนะนัดแรกก็คิดว่าเออ...ขอเข้ารอบ 16 ทีมก็จะได้ชุดแข่งใหม่จาก GLO ก็พอแล้ว"
แต่เมื่อการแข่งขันดำเนินไป เด็ก ๆ เริ่มเข้าใจกันมากขึ้น เกมเริ่มลงตัวมากขึ้น และความฝันที่ตอนแรกดูไกลเกินเอื้อมก็ค่อย ๆ กลายเป็นความจริง
สิ่งที่โค้ชวัชรินทร์มองว่าเป็นจุดแข็งสำคัญ ไม่ใช่การมีนักเตะพรสวรรค์ล้นทีม แต่คือความพร้อมที่จะเรียนรู้
"เด็กชุดนี้เขาฟังครับ เราไม่มีเด็กเก่งเป็นพิเศษ แต่เขาฟังทุกอย่าง เราบอกอะไรไปเขาเชื่อและพยายามทำตาม"
จากชัยชนะเหนือ บ้านโนนปอแดง 4-1 และ นกฮูกพิฆาต อคาเดมี่ 6-0 ในรอบแบ่งกลุ่ม ธนภัทร คาร์เซ็นเตอร์ ค่อย ๆ สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคน รอบ 16 ทีมสุดท้าย พวกเขาเฉือน หนองคายวิทยาลัย 1-0 และ รอบก่อนรองชนะเลิศ เอาชนะ ตัวแทนภาคจากปีที่แล้วอย่าง นาจานศึกษา 2-0 และคว้าตั๋วในปีนี้ไปครองแต่พวกเขายังไม่หยุดเท่านั้น
รอบรองชนะเลิศ เฉือน โคราช ซิตี้ 1-0 ก่อนจะสร้างช่วงเวลาที่ไม่มีใครลืมในนัดชิงชนะเลิศ เมื่อ PWK ประสาทวิทยาคาร ยิงขึ้นนำในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ และกำลังจะคว้าแชมป์อยู่แล้ว แต่ ธนภัทร คาร์เซ็นเตอร์ ไม่ยอมแพ้
พงศภัทร ปรนันท์พิริยะ กัปตันทีม หรือ "น้องบุ๊คแบงค์" กลายเป็นฮีโร่ เมื่อยิงประตูตีเสมอในนาทีบาปกว่า พาทีมกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ก่อนดวลจุดโทษเอาชนะ 3-1 และคว้าแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไปครองอย่างพลิกความคาดหมาย
และเรื่องราวของทีมนี้เริ่มต้นจากเด็กคนที่ยิงประตูสำคัญนี้เช่นกัน
ธนา ปรนันท์พิริยะ ผู้จัดการทีม และคุณพ่อของ "น้องบุ๊คแบงค์" เล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นว่า ทุกอย่างเกิดขึ้นจากความรักฟุตบอลของลูกชาย
"เมื่อประมาณ 3 ปีก่อน ผมก็พาลูกไปซ้อมบอลที่อคาเดมี่ พอเห็นลูกชอบฟุตบอล เราก็อยากหาเวทีให้เด็ก ๆ ได้ลงเล่น ได้แสดงความสามารถ เลยเริ่มส่งทีมเข้าแข่ง"
จากเจ้าของธุรกิจเต็นท์รถที่ทำงานมานานกว่า 20 ปี เขาไม่เคยคิดจะทำทีมฟุตบอลจริงจังมาก่อน แต่เมื่อเห็นโอกาสของเด็ก ๆ จึงเริ่มสนับสนุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป
"จริง ๆ จะใช้ชื่อทีมอะไรก็ได้ แต่โค้ชบอกว่าใช้ชื่อ ธนภัทร คาร์เซ็นเตอร์ ไปเลย ก็เลยใช้มาจนถึงวันนี้"
ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทีมค่อย ๆ เติบโตจากกลุ่มเด็กเล็ก ๆ ในจังหวัดสกลนคร กลายเป็นพื้นที่ให้เด็กที่รักฟุตบอลได้มารวมตัวกัน ไม่มีการผูกมัด ไม่มีการบังคับ ใครว่างจากเรียนก็มาเล่น ใครอยากลงแข่งก็มาแข่ง และที่สำคัญคือไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากเด็ก
"เราซัพพอร์ตทุกอย่าง ทั้งค่ากิน ค่าอยู่ ค่าที่พัก"
เมื่อถูกถามว่าทำไปเพื่ออะไร คำตอบของผู้จัดการทีมเรียบง่ายอย่างน่าประทับใจ
"เราแค่ชอบตอนเด็ก ๆ ผมอยากเล่นฟุตบอล แต่ไม่มีคนสนับสนุน พอวันนี้เราพอมีกำลัง เราก็อยากส่งต่อโอกาสแบบนั้นให้เด็กบ้าง"
จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของกลุ่มเด็กในจังหวัดสกลนคร สู่การก้าวขึ้นมายืนบนเวทีระดับประเทศ วันนี้พวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าความมุ่งมั่นสามารถพาทีมไปได้ไกลกว่าที่ใครหลายคนคาดคิด
และนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางเท่านั้น
รอติดตามเส้นทางบทต่อไปของ ธนภัทร คาร์เซ็นเตอร์ ในการแข่งขัน GLO Cup 2026 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ในฐานะหนึ่งใน 4 ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่พร้อมออกไปท้าทายทีมแกร่งจากทั่วประเทศ เพื่อพิสูจน์ว่าปาฏิหาริย์ของพวกเขาอาจยังไม่สิ้นสุดลงเพียงแค่ตำแหน่งแชมป์ภูมิภาค