Al-Seeb ภาพรวม

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Alexis Sánchez apunta a vivir «momentos memorables» en el CF Montreal tras su llegada a la MLS

Alexis Sánchez ha puesto fin oficialmente a su etapa de 18 años en el fútbol europeo al fichar por el CF Montreal de la MLS como jugador franquicia. El delantero chileno de 37 años se incorpora al club canadiense con un contrato hasta el próximo mes de mayo, después de separarse del Sevilla, con el objetivo de impulsar a su nuevo equipo con su amplia experiencia al más alto nivel.

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