Zidane sedang bersiap menjalani laga kandang pertamanya sebagai pelatih kepala Prancis, sebuah tonggak penting yang membuatnya kembali ke Stade de France untuk menghadapi Italia. Laga ini memiliki bobot historis yang sangat besar, mencerminkan lawan yang ia hadapi dalam penampilan profesional terakhirnya sebagai pemain pada 2006. Sementara antusiasme publik sudah mencapai puncaknya, para pemain sendiri juga sama bersemangatnya untuk melihat sambutan yang akan diterima mentor baru mereka dari suporter tuan rumah pada Jumat malam.

Kone, yang dengan cepat menjadi figur kunci di lini tengah dengan wajah baru ini, berbicara tentang aura unik yang mengelilingi mantan bos Real Madrid tersebut. "Kami akan lihat pada hari Jumat saat pertandingan, kami semua akan mengetahuinya pada saat yang sama seperti semua orang lain, kami akan menyaksikan sambutan meriah itu, kami akan bertepuk tangan, itu saja," kata Kone.