AFP
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Manu Kone mengungkap gaya manajemen Zinedine Zidane yang 'manusiawi' saat bos baru Prancis itu mulai menunjukkan sentuhan magisnya
Sosok legendaris di pinggir lapangan
Zidane sedang bersiap menjalani laga kandang pertamanya sebagai pelatih kepala Prancis, sebuah tonggak penting yang membuatnya kembali ke Stade de France untuk menghadapi Italia. Laga ini memiliki bobot historis yang sangat besar, mencerminkan lawan yang ia hadapi dalam penampilan profesional terakhirnya sebagai pemain pada 2006. Sementara antusiasme publik sudah mencapai puncaknya, para pemain sendiri juga sama bersemangatnya untuk melihat sambutan yang akan diterima mentor baru mereka dari suporter tuan rumah pada Jumat malam.
Kone, yang dengan cepat menjadi figur kunci di lini tengah dengan wajah baru ini, berbicara tentang aura unik yang mengelilingi mantan bos Real Madrid tersebut. "Kami akan lihat pada hari Jumat saat pertandingan, kami semua akan mengetahuinya pada saat yang sama seperti semua orang lain, kami akan menyaksikan sambutan meriah itu, kami akan bertepuk tangan, itu saja," kata Kone.
- AFP
Sentuhan manusiawi Zizou
Di luar perubahan taktik yang diperkirakan akan terlihat di Nations League, sebagian besar sorotan tertuju pada kemampuan interpersonal Zidane. Sang legenda bernomor 10 sudah lama dipuji karena kemampuannya mengelola ego di level tertinggi, dan komentar terbaru Kone menunjukkan bahwa reputasi itu memang beralasan. Gelandang Roma itu dengan cepat menyoroti sosok pelatih tim nasional yang mudah didekati, seraya mencatat bahwa ketulusannya sudah memberi dampak signifikan terhadap dinamika grup.
Kone menjelaskan lebih lanjut sifat spesifik dari gaya kepelatihan Zidane, sambil memuji komunikasi yang langsung dan jujur yang mewarnai pemusatan latihan saat ini. "Merupakan sebuah kesenangan dilatih oleh Zinedine Zidane, dia adalah legenda dunia. Dia menangani kami dengan cara yang sangat manusiawi, dia sangat tulus, sangat dekat dengan para pemain. Dia bisa berbicara dengan kami secara pribadi atau di depan grup. Dia membangun kepercayaan diri kami, memberi tahu kami untuk bermain dengan bebas. Kami masing-masing tampil alami di sisi kami dan itu menyenangkan," jelas gelandang tersebut.
Bimbingan untuk generasi berikutnya
Bagi pemain seperti Kone, memiliki pelatih yang menguasai area spesifik tempat mereka bermain memberikan peluang belajar yang sangat berharga. Pengalaman luas Zidane sebagai salah satu gelandang terbaik dalam sejarah memungkinkannya memberikan saran bernuansa yang ingin diserap para pemain muda. Pendekatan langsung ini dilaporkan membantu skuad menemukan keseimbangan dan disiplin taktis saat mereka beradaptasi dengan filosofi baru di level internasional.
Gelandang berusia 23 tahun itu mengungkapkan rasa terima kasihnya atas instruksi spesifik yang ia terima terkait perannya. "Dia adalah seorang gelandang, jadi saya belajar banyak, tentu saja, saya mendengarkan semua yang dia katakan kepada saya, saya hanya bisa belajar di sisinya. Dia banyak memberi saya saran soal penempatan posisi, keseimbangan tim. Yang terpenting adalah memenuhi tuntutan pelatih," kata Kone.
- AFP
Meningkatkan kepercayaan diri jelang Italia
Meski waktu yang tersedia untuk menerapkan visi penuhnya terbatas, Zidane dikabarkan telah mengungkapkan kepuasannya atas seberapa cepat para pemain memahami ide-idenya. Tanda-tanda awal dari lapangan latihan menunjukkan skuad yang termotivasi dan merasa diberdayakan oleh keyakinan pelatih mereka terhadap kemampuan individu masing-masing.
Kone mengungkapkan bahwa penguatan positif dari sang pelatih telah menjadi tema yang terus berulang di balik pintu tertutup. "Kami tidak punya banyak waktu untuk bekerja, dia bangga kepada kami, karena kami mampu menerapkan semua yang dia inginkan. Dia sangat bangga kepada kami, dia mengatakan itu kepada kami, kami adalah pemain yang sangat bagus di matanya, kami punya kemampuan untuk beradaptasi. Dan dia sangat bangga akan hal itu, dia mengatakan itu kepada kami," pungkas Kone.
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