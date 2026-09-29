Sebuah laporan media pada Selasa hari ini menyebutkan bahwa Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, terhindar dari mimpi buruk yang mengancam seluruh musimnya, setelah ia mengambil keputusan cepat.

Surat kabar "AS" menegaskan bahwa sehari setelah kondisinya stabil, Mbappe pada Senin kemarin mulai menjalani proses pemulihan lutut kirinya, dan akan melanjutkannya hari ini.

Kondisinya membaik dengan baik di Valdebebas, dan ia sepenuhnya menyadari bahwa dirinya telah terhindar dari mimpi buruk yang pahit, meskipun cedera yang dialaminya saat bermain bersama tim nasional negaranya tidak serius (hiperekstensi pada kapsul belakang lutut) dengan prediksi absen selama 10 hingga 12 hari, namun cedera tersebut nyaris berubah menjadi masalah besar.

Kylian berhenti bermain setelah merasakan sakit usai golnya dalam laga Turki melawan Prancis pada Jumat lalu, dan hal itu menjadi krusial, karena hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa jika ia terus bermain, ia akan menghadapi risiko besar, yaitu mengalami cedera yang sangat serius, cedera yang dapat menghancurkan seluruh musimnya.

Terlepas dari semua itu, Real Madrid melakukan kontak langsung dan seketika dengan tim medis Federasi Sepak Bola Prancis, bahkan mereka sempat khawatir akan kemungkinan dibutuhkannya operasi.

Pada akhirnya, dipastikan bahwa operasi tidak diperlukan. Hal itu menjadi kabar gembira bagi Los Blancos, meski mereka akan menangani sang bintang Prancis itu dengan hati-hati.

Kapan Mbappe kembali bermain?

Berdasarkan perkiraan masa pemulihannya, ia diperkirakan siap kembali berkompetisi pada 10 Oktober melawan Villarreal di Stadion Santiago Bernabeu.

Namun prediksi adalah satu hal, dan konsekuensi yang mungkin timbul dari memainkannya di lapangan adalah hal lain, itulah yang tengah dipersiapkan oleh Jose Mourinho.

Jika Kylian pulih, maka jadwal pertandingan akan sangat padat, di mana tim akan menjalani dua laga penting di kandang lawan secara langsung setelah itu: Roma pada tanggal 14 bulan ini, dan El Clasico di Stadion Camp Nou pada tanggal 25, sehingga mengatur waktu kembalinya Mbappe secara cermat merupakan hal yang sangat penting.

Solusi untuk menutupi absennya Mbappe

Staf teknis memiliki sejumlah solusi yang baik jika pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengistirahatkannya, sebab Mourinho punya empat opsi berbeda untuk menata lini serang, dan yang paling jelas adalah mempertahankan kondisi saat ini serta memainkan Espi sebagai pengganti pemain Prancis itu, meskipun pelatih Portugal tersebut memandang pemain internasional U-21 itu sebagai kekuatan serang penerobos untuk membongkar pertahanan jika laga tidak berjalan sesuai harapan.

Mengandalkan Bellingham di posisi penyerang palsu yang mengingatkan pada awal kariernya di bawah asuhan Ancelotti, menjadi opsi utama lain yang dimiliki Mourinho.

Dalam hal ketiadaan top skor tim, pencetak gol terbaik kedua di posisi ini akan digunakan, yaitu pemain Inggris tersebut, dan dengan keberadaan Guler di belakangnya, hal itu akan memungkinkan pemain Turki itu tampil di skuad utama bersama Diomande (di sayap kanan).

Formasi-formasi ini bisa saja berubah jika Mourinho memutuskan untuk mengubah rencana, sesuatu yang kecil kemungkinannya. Namun semuanya bergantung pada keputusan mengenai Mbappe, karena Real Madrid tidak ingin melihatnya cedera seperti yang terjadi musim lalu hingga akhirnya benar-benar berhenti, menjalani perawatan dari spesialis ternama Bertrand Sonnery-Cottet, dan pulih sepenuhnya dari cedera lututnya.. Kini, ia tidak akan kembali kecuali dalam kondisi bugar sepenuhnya.