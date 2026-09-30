AFP
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Michael Olise tergoda?! Bintang Prancis itu mengajukan syarat mencengangkan untuk menandatangani kontrak baru dengan Bayern Munich di tengah minat Real Madrid
Tuntutan mencengangkan diajukan di atas meja
Bayern berupaya keras mengikat pemain berusia 24 tahun itu dengan kontrak baru, dengan harapan memperpanjang masa baktinya dari 2029 hingga 2032. Raksasa Bavaria itu dikabarkan telah menawarkan kenaikan gaji besar yang akan mengerek pendapatannya dari £12 juta per tahun ke kisaran £21 juta, sejajar dengan Harry Kane dan Jamal Musiala.
Meski proposal itu sangat menggiurkan, kubu penyerang Prancis tersebut masih menunda. Menurut Bild, Olise hanya akan menandatangani kontrak jika kesepakatan baru itu mencantumkan klausul pelepasan senilai sekitar £170 juta, sehingga ia memegang kendali penuh atas masa depannya.
- AFP
Rummenigge mengonfirmasi rencana perpanjangan kontrak
Urgensi untuk segera mengikat Olise menyusul awal sensasionalnya di musim ini, ketika ia sudah mengoleksi 12 kontribusi gol langsung hanya dalam tujuh penampilan. Performa gemilangnya mendorong anggota dewan pengawas Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, untuk secara terbuka menanggapi situasi tersebut. Eksekutif senior itu mengakui bahwa memberi penghargaan kepada sang winger merupakan prioritas utama bagi raksasa Jerman tersebut.
"Olise masih terikat kontrak hingga 2029," kata Rummenigge. "Pada titik tertentu, klub harus duduk bersamanya dan mengajukan tawaran yang pantas. Ia luar biasa di posisinya."
Ketertarikan Real Madrid yang masih berlanjut
Tuntutan Olise agar ada mekanisme keluar berawal dari derasnya spekulasi soal potensi kepindahan ke Real Madrid. Laporan dari L'Equipe menyebut sang penyerang membahas kemungkinan pindah ke ibu kota Spanyol bersama rekan senegaranya, Kylian Mbappe dan Aurelien Tchouameni, selama Piala Dunia 2026.
Karena kontraknya saat ini tidak memiliki klausul pelepasan, Bayern bisa sepenuhnya memblokir kepindahan apa pun pada musim panas. Baik Real Madrid maupun direktur olahraga Bayern, Max Eberl, membantah rumor transfer tersebut, tetapi sang pemain jelas menginginkan jaminan jika Real Madrid melayangkan pendekatan resmi.
Pemain sayap itu memegang posisi tawar maksimal dalam pembicaraan ini. Sejak datang dari Crystal Palace dengan nilai £45 juta pada 2024, ia telah menghadirkan dominasi domestik bagi Bayern dan menikmati kampanye Piala Dunia yang bersejarah, terutama memecahkan rekor assist Pele yang telah lama bertahan.
- Getty Images Sport
komitmen di Nations League
Di tengah pembicaraan kontrak yang terus berlangsung di balik layar, Olise tetap fokus menjalani tugas internasional. Setelah gol penentunya ke gawang Belgia, Prancis akan melanjutkan kampanye mereka di Nations League dengan laga besar melawan Italia sebelum kembali menghadapi Belgia.
Baru setelah merampungkan rangkaian laga tersebut sang winger akan kembali ke Bayern Munich. Raksasa Bavaria itu saat ini berada di peringkat kedua Bundesliga, tertinggal dua poin dari Borussia Dortmund, dan akan sangat bergantung pada penyerang bintang mereka untuk membawa tim kembali ke puncak sembari mereka mencari terobosan di meja perundingan.
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