Bayern berupaya keras mengikat pemain berusia 24 tahun itu dengan kontrak baru, dengan harapan memperpanjang masa baktinya dari 2029 hingga 2032. Raksasa Bavaria itu dikabarkan telah menawarkan kenaikan gaji besar yang akan mengerek pendapatannya dari £12 juta per tahun ke kisaran £21 juta, sejajar dengan Harry Kane dan Jamal Musiala.

Meski proposal itu sangat menggiurkan, kubu penyerang Prancis tersebut masih menunda. Menurut Bild, Olise hanya akan menandatangani kontrak jika kesepakatan baru itu mencantumkan klausul pelepasan senilai sekitar £170 juta, sehingga ia memegang kendali penuh atas masa depannya.



