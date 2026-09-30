Michael Olise: Dari perjuangan di akademi hingga membuktikan dirinya berkelas dunia lewat kecemerlangan bersama Bayern Munich
Saat Michael Olise tampil memukau di Olimpiade 2024 di Paris, Thierry Henry menyatakan, "Kalian belum melihat apa-apa! Ini baru permulaan." Dan dia benar. Dalam dua tahun terakhir, Olise telah membawa permainannya ke level yang sama sekali berbeda bersama Bayern Munich dan Prancis, sehingga kehadirannya di GOAL's World-class club menjadi sesuatu yang tak terelakkan.
Seperti yang dikatakan Henry, "Tidak sering Anda menemukan pemain seperti Michael", sosok talenta memikat yang membuat suporter bangkit dari tempat duduk mereka dan bahkan membuat Zinedine Zidane yang legendaris berlari di sepanjang garis tepi lapangan untuk menendang bola menjauh karena kegembiraan murni.
"Itu agak konyol," kata sang nomor 10 legendaris tentang reaksinya yang menghibur terhadap gol kemenangan telat Olise yang melengkung masuk ke gawang dalam laga UEFA Nations League Prancis melawan Belgia pada Selasa malam, setelah menerima bola setidaknya 15 yard di dalam wilayah permainannya sendiri.
"Saat saya melihat dia menggiring bola melewati seorang bek, saya berkata kepada diri sendiri: 'Dia akan mencetak gol.' Dan saya menyemangatinya sepenuh hati karena saya menyukai tipe pemain seperti ini. Dia adalah talenta yang luar biasa. Saat bermain, dia ingin menghibur para suporter.
"Tapi tidak berhenti di situ. Dia punya pemahaman permainan yang hebat, dia mengantisipasi pergerakan lawan, dan dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus turun ke belakang."
Dalam hal itu, Olise pada dasarnya adalah penyerang yang nyaris sempurna, karena dia bekerja keras saat tim tidak menguasai bola dan pada saat yang sama membuat permainan tampak sangat mudah ketika bola berada di kakinya. Namun, segala sesuatunya tidak selalu semudah itu bagi pemain internasional Prancis tersebut. Mungkin tidak pernah ada keraguan soal potensi kelas dunianya saat masih anak-anak, tetapi karakternya yang unik pernah menjadi sumber kekhawatiran...
Karakter yang bertolak belakang
Olise lahir di London dari ayah asal Nigeria dan ibu berdarah Prancis-Aljazair, dan bakatnya dalam sepak bola sudah terlihat jelas sejak usia sangat dini. "Dia adalah pesepakbola cilik yang luar biasa, bahkan saat baru berusia enam tahun," kata Michael Richards, yang melatih Olise di Hayes & Yeading, kepada The Athletic pada awal tahun ini. "Rasanya seperti melihat seorang peluncur es bermain sepak bola, dari caranya meluncur di atas lapangan."
Tidak mengherankan, penyerang yang anggun dan tidak biasa egois ini dengan cepat menarik perhatian tim-tim top London, tetapi sejak awal sudah jelas bahwa Olise adalah sosok yang berwatak berseberangan.
Menurut Football London, dia mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia tidak akan menghadiri trial bersama Chelsea kecuali diizinkan mengenakan 'jersey Manchester United kesayangannya'.
Tidak mengherankan, Chelsea tetap merekrutnya, mengingat bakat besarnya, tetapi perilaku Olise yang terkadang memberontak selama tujuh tahun di klub itu pada akhirnya membuatnya dilepas pada 2016.
Menurut beberapa laporan, dia bukan anak yang buruk, hanya sulit ditangani, tetapi ketika periode berikutnya di Manchester City berakhir sangat prematur, muncul kekhawatiran nyata bahwa Olise akan gagal mewujudkan potensinya.
"Saya ingat pernah berkata kepadanya, 'Sekarang usiamu 14 tahun, dalam empat tahun lagi kamu ingin berusia 18 tahun dan membuat siapa pun yang tidak percaya kepadamu menyesalinya,'" kata mantan mentor Olise di We Make Footballers, Sean Conlon, kepada The I Paper. "Dan [dilepas oleh Chelsea dan City] adalah bagian penting dari apa yang mengubahnya, dan membentuk dirinya yang sekarang, karena dia benar-benar fokus."
Titik balik
Namun, meski Olise memang berhasil membenahi dirinya di Reading, yang ia gabung pada 2017 setelah enam bulan tanpa klub, sikap dinginnya tetap menimbulkan masalah. Mantan manajer Royals Jose Gomes ingin membawanya ke tim utama sejak pertama kali melihat Olise beraksi untuk tim U-16 klub, tetapi terhalang untuk melakukannya.
"Para direktur akademi klub memberi tahu saya bahwa dia tidak menghadiri kelas dan sangat tidak bertanggung jawab terhadap studinya," kata pria Portugal itu kepada Diario AS. "Mereka bilang bahwa jika saya mempromosikannya, itu akan menjadi contoh buruk bagi pemain lain di akademi karena dia tidak memenuhi kewajibannya sebagai pelajar dalam program yang telah ditetapkan untuknya.
"Chelsea mendepaknya karena alasan yang sama seperti beberapa orang mencoba melakukannya di Reading: karena dia tidak menghadiri kelas dan tidak memperhatikan studinya."
Namun, Gomes tetap tidak goyah. Ia bersikeras bahwa Olise harus dimasukkan ke skuad senior. "Saya bilang kepada para direktur akademi bahwa anak itu tidak ingin menjadi ahli matematika atau insinyur, melainkan pesepakbola, dan itu ada dalam darahnya," ujarnya.
Satu-satunya kekhawatiran sang pelatih adalah apakah Olise bisa menghadapi kerasnya Championship, yang bahkan lebih brutal daripada Premier League.
"Dia meninggalkan City karena rekan-rekan setimnya menertawakannya," klaim Gomes. "Lengannya lemah, dan anak-anak Inggris kuat. Ketika pelatih kebugaran menyuruh mereka melakukan push-up, dia sangat kesulitan, dan rekan-rekan setimnya mengejeknya. Dia merasa dipermalukan dan pergi.
"Tetapi saya menyusun rencana untuk mempersiapkannya menjalani debut di Championship dan saya mengatakan kepada para pemain saya untuk tidak menahan diri saat melakukan tekel keras kepadanya dalam latihan, agar dia bisa belajar seperti apa sepakbola profesional itu.
"Michael mengeluh dan menangis karena mereka memberinya masa-masa sulit. Dia tidak memahaminya saat itu. Tetapi saya mengatakan kepadanya bahwa jika dia bisa bertahan selama sepekan menghadapi aksi bertahan rekan-rekan setimnya tanpa menangis, saya akan memanggilnya ke skuad.
"Dan saya melakukannya. Saya memanggilnya ke skuad karena jelas dia akan menonjol dan saya secara bertahap memberinya waktu bermain sampai dia menjadi starter saat masih remaja."
Membiarkan kakinya yang berbicara
Akan terlalu menyederhanakan jika mengatakan bahwa Olise tidak pernah menoleh ke belakang sejak menembus tim utama Reading, karena ada rintangan lain yang juga harus ia lewati setelah itu. Ia tidak langsung melesat ke puncak profesinya.
Olise harus membuktikan dirinya di Premier League bersama Crystal Palace sebelum membenarkan keputusan Bayern mengeluarkan €60 juta (£50,8 juta) untuk seorang pemain yang sempat diganggu masalah otot pada musim sebelumnya.
Ia telah melakukan semua itu, dan bahkan lebih. Harry Kane mungkin dianggap sebagai favorit saat ini untuk memenangi Ballon d'Or tahun ini, tetapi secara harfiah tidak ada pemain yang lebih baik di Jerman musim lalu selain Olise, yang kemudian pergi ke Piala Dunia dan memecahkan rekor assist yang sebelumnya dipegang Pele.
Dan beradaptasi ke dalam skuad Prancis juga bukannya tanpa tantangan, mengingat ia jauh dari fasih ketika pertama kali mulai tampil untuk Prancis, yang jelas bukan kondisi ideal bagi sosok yang secara alami introver.
Seperti yang dikatakan Rayan Cherki sebelum Piala Dunia, Olise adalah "pria yang suka menyendiri" - namun ia dicintai rekan-rekan setimnya, dan juga para pelatihnya.
"Ia punya caranya sendiri dalam memandang permainan dan kehidupan," kata mantan pelatih Prancis U-23 Henry kepada CBS Sports pada awal tahun ini. "Itulah mengapa terkadang, di luar lapangan, orang-orang tidak memahaminya. Tetapi ia pribadi yang menyenangkan, sosok yang hebat. Ia tidak banyak bicara di luar lapangan, tetapi ketika menguasai bola, ia berkomunikasi dengan sangat baik lewat permainannya."
Olise, yang terkenal canggung dalam wawancara, juga mengakui bahwa dirinya selalu percaya penuh pada membiarkan kakinya berbicara untuk dirinya - yang jelas berakar dari pengalamannya sebagai sosok nyentrik yang kerap disalahpahami dalam sistem akademi.
"Terkadang orang tidak memikirkan bahwa ini juga sulit bagi para pemain yang sangat bertalenta, karena itu juga bisa datang dengan kesulitannya sendiri," kata Conlon kepada The Guardian. "Perjalanan Michael memang tidak sempurna, tetapi saya pikir itu justru menguntungkannya.
"Ia mungkin sedikit pendiam, tetapi rendah hati dan sangat sopan. Saya pernah mendengar beberapa rekan setimnya menyebut dia sebagai rock star. Ada sesuatu yang sangat unik dari kepribadiannya."
Olise jelas berbeda, di dalam maupun di luar lapangan. Dan bagian terbaiknya adalah, mengingat usianya masih 24 tahun, ini benar-benar bisa jadi baru permulaan. Masa terbaiknya mungkin masih akan datang.