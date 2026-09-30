Saat Michael Olise tampil memukau di Olimpiade 2024 di Paris, Thierry Henry menyatakan, "Kalian belum melihat apa-apa! Ini baru permulaan." Dan dia benar. Dalam dua tahun terakhir, Olise telah membawa permainannya ke level yang sama sekali berbeda bersama Bayern Munich dan Prancis, sehingga kehadirannya di GOAL's World-class club menjadi sesuatu yang tak terelakkan.

Seperti yang dikatakan Henry, "Tidak sering Anda menemukan pemain seperti Michael", sosok talenta memikat yang membuat suporter bangkit dari tempat duduk mereka dan bahkan membuat Zinedine Zidane yang legendaris berlari di sepanjang garis tepi lapangan untuk menendang bola menjauh karena kegembiraan murni.

"Itu agak konyol," kata sang nomor 10 legendaris tentang reaksinya yang menghibur terhadap gol kemenangan telat Olise yang melengkung masuk ke gawang dalam laga UEFA Nations League Prancis melawan Belgia pada Selasa malam, setelah menerima bola setidaknya 15 yard di dalam wilayah permainannya sendiri.

"Saat saya melihat dia menggiring bola melewati seorang bek, saya berkata kepada diri sendiri: 'Dia akan mencetak gol.' Dan saya menyemangatinya sepenuh hati karena saya menyukai tipe pemain seperti ini. Dia adalah talenta yang luar biasa. Saat bermain, dia ingin menghibur para suporter.

"Tapi tidak berhenti di situ. Dia punya pemahaman permainan yang hebat, dia mengantisipasi pergerakan lawan, dan dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus turun ke belakang."

Dalam hal itu, Olise pada dasarnya adalah penyerang yang nyaris sempurna, karena dia bekerja keras saat tim tidak menguasai bola dan pada saat yang sama membuat permainan tampak sangat mudah ketika bola berada di kakinya. Namun, segala sesuatunya tidak selalu semudah itu bagi pemain internasional Prancis tersebut. Mungkin tidak pernah ada keraguan soal potensi kelas dunianya saat masih anak-anak, tetapi karakternya yang unik pernah menjadi sumber kekhawatiran...