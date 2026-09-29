Juan Laporta, presiden Barcelona, berbicara tentang sejumlah isu terkait klubnya dan rival mereka Real Madrid, di samping cedera Kylian Mbappe dan Raphinha.

Juan Laporta merupakan salah satu tokoh utama dalam pertemuan ketiga puluh tiga Asosiasi Klub Sepak Bola Eropa (EFC), yang sebelumnya dikenal dengan nama Asosiasi Klub Eropa (ECA), yang digelar di Kopenhagen, Denmark.

Laporta melakukan wawancara dengan surat kabar "Mundo Deportivo" di sela-sela acara tersebut.

Ini merupakan partisipasi pertama klub Barcelona sebagai anggota penuh organisasi tersebut sejak mereka mundur dari Asosiasi Klub Eropa akibat upaya pendirian "Super League".

Laporta menjalin hubungan yang baik dengan Miguel Angel Gil Marin, CEO klub Atletico Madrid, meski sempat muncul kontroversi selama musim panas seputar Julian Alvarez.

Adapun Real Madrid, mereka tidak menghadiri pertemuan itu, namun Laporta memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada mereka terkait gugatan hukum yang diajukan Barcelona terhadap Florentino Perez atas tuduhannya kepada klub Catalan itu telah mencuri tujuh gelar di Liga Spanyol. Kedua pihak dijadwalkan menghadiri sidang mediasi di Madrid pada tanggal 25 November mendatang.

Laporta berkata: "Ya, kami menghargai sambutan hangat yang diterima Barcelona saat kembali ke klub-klub sepak bola Eropa. Kami juga menghargai undangan untuk berperan penting dalam organisasi ini. Dan kami menyampaikan rasa terima kasih pribadi kami kepada ketua dewan direksi, Nasser Al-Khelaifi, yang memiliki peran sentral dalam kembalinya Barcelona ke Asosiasi Klub Eropa."

Ia melanjutkan: "Kami menangani hal ini dengan rasa tanggung jawab yang sama seperti yang selalu ditunjukkan Barcelona dalam partisipasinya di lembaga-lembaga Eropa. Dan kami sangat senang berada di sini."

Ia menambahkan: "Selain persaingan sengit yang kami lakukan di atas lapangan, kami disatukan oleh dorongan bersama: bekerja sama untuk memperbaiki kompetisi, memperkuat kondisi finansial klub-klub kami, membuka peluang bagi bakat-bakat muda, dan tentu saja melindungi para pemain kami."

Ia meneruskan: "Kini ada kekhawatiran tentang jeda internasional ini, yang menjadi semacam masa persiapan untuk musim tersebut. Adapun mengenai sepak bola internasional, ada sedikit kekhawatiran karena cedera sangat sering terjadi, seperti yang terjadi sekarang, dan sayangnya di Barcelona, Eric Garcia mengalami apa yang tampaknya merupakan cedera ringan. Saya juga mendengar bahwa Raphinha terpaksa keluar dari pertandingan Brasil karena merasakan sedikit ketidaknyamanan, dan kita akan lihat seberapa serius cedera ini."





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Cedera Mbappe dan rumor kabur

Laporta menambahkan: "Hal yang sama terjadi pada Real Madrid dengan Mbappe. Saya tidak tahu persis seberapa serius cederanya, dan kami berharap tidak parah."

Terkait rumor bahwa Mbappe menghindar dari pertandingan Prancis dengan berdalih cedera untuk kembali ke Real Madrid, presiden Barca itu berkomentar: "Baik, dalam hal ini, saya tidak memiliki informasi tambahan selain apa yang telah dipublikasikan di media. Kita semua memikirkan hal ini pada suatu titik, namun kenyataannya kami ingin para pemain kami berpartisipasi secara aktif di klub kami dan berada dalam kondisi siap sepenuhnya untuk bermain bersama kami. Kami tahu bahwa mereka harus bergabung dengan tim nasional; itu adalah sebuah kewajiban, dan kami menghormatinya, namun kami melatih dan mempersiapkan mereka untuk bermain bersama klub kami."

Mengenai pertemuan dengan Miguel Angel Gil Marin, ia menjelaskan: "Orang yang ramah dan luar biasa. Ketika kami bertemu, kami sepakat perlunya menjaga hubungan baik antara kedua klub kami dan hubungan pribadi kami. Saya sangat menghargainya, dan ia mengetahui itu, dan saya juga merasakan kasih sayangnya. Ketika kami saling bertemu, kami langsung berpelukan. Saya kira kami telah melampaui perselisihan dan melanjutkan hubungan kami sebagaimana mestinya. Dan saya sangat senang karena ia adalah orang yang sangat berarti bagi saya."

Krisis dengan Florentino Perez dan menghadapi Paris

Juan berkata: "Lalu bagaimana dengan Real Madrid? Barcelona mengajukan gugatan hukum yang di dalamnya berupaya mencapai penyelesaian setelah pernyataan Florentino Perez dalam sebuah konferensi pers."

Ia menambahkan: "Apa yang tidak bisa kami terima adalah pemutarbalikan kebenaran, dan serangan mereka terhadap Barcelona setiap kali mereka berbicara di depan umum. Divisi hukum kami menanggapi situasi-situasi ini, dan kami menghadapi setiap orang yang menghukum kami bahkan sebelum kami diadili, serta mengatakan hal-hal yang tidak benar, dan kami terus bekerja dengan pendekatan yang sama."

Ia meneruskan: "Saya berharap mereka memperbaiki situasi ini dan agar hal ini terselesaikan. Seperti yang Anda ketahui, hubungan dengan Real Madrid telah memburuk. Mereka muncul dalam kasus Negreira, yang kami pahami sebagai sekadar upaya untuk memperpanjang kasus tersebut serta membenarkan tindakan saluran televisi mereka dan sebuah narasi yang sudah disiapkan sebelumnya. Di sinilah letak perselisihannya, sebab hubungan yang ada di antara kami tidak ada sama sekali."

Laporta menerima sebuah pertanyaan yang berbunyi: apakah Anda telah berbicara dengan Al-Khelaifi mengenai kemungkinan terselenggaranya final Liga Champions Eropa antara Barcelona dan Paris Saint-Germain? Ia menjawab: "Kami berdua percaya bahwa kami memiliki dua tim terbaik di Eropa saat ini. Mereka adalah juara Eropa saat ini, dan kami menyajikan sepak bola yang memukau. Saya kira itu akan menjadi yang terkuat di Eropa. Barcelona melawan Paris Saint-Germain, dan Paris Saint-Germain melawan Barcelona. Pertandingan kami berikutnya akan digelar pada 20 Oktober, kami telah berbicara, dan akan menjadi sebuah kehormatan bagi saya untuk pergi ke Paris dan bertemu dengannya sebelum pertandingan istimewa ini."

Laporta dan Ballon d'Or

Pemungutan suara untuk penghargaan Ballon d'Or telah berakhir, dan Laporta mengomentari hal itu dengan berkata: "Seperti yang Anda ketahui, sebagai pendukung Barcelona dan presidennya, saya berharap seorang pemain Barcelona menang. Ada banyak kandidat, dan kami sangat bangga kepada mereka. Dan jika Lamine Yamal menang, saya akan sangat senang karena ia telah menyajikan musim yang luar biasa, serta menghibur dunia sepak bola dengan penampilannya yang istimewa."

Ia menambahkan: "Ia memulai musim ini dengan awal yang kuat, dan masih bermain di level tinggi. Ia termasuk pemain yang, seperti dikatakannya sendiri, menghibur para penonton, dan kita akan lihat apa yang terjadi pada tanggal 26 bulan depan, namun kami yakin bahwa keadilan akan terwujud dan seorang pemain Barcelona akan menang. Dan jika Lamine yang menjadi pemenangnya, kami akan sangat bahagia."

Pada hari Minggu mendatang akan digelar pertandingan El Clasico putri di stadion Spotify Camp Nou, dan Laporta berkata mengenai hal itu: "Ya, kami memiliki tim yang hebat. Seperti yang Anda ketahui, kami telah membenahinya dan melakukan beberapa penyesuaian. Beberapa pemain istimewa telah pergi, namun para pemain baru di tim putri Barcelona menampilkan performa yang luar biasa. Kami masih meraih kemenangan dan bermain di level yang sangat tinggi, dan kita akan lihat apa yang terjadi di El Clasico."