Zidane menarik karpet: Federasi Prancis menunda rencananya soal Deschamps

Federasi Sepak Bola Prancis mengungkap kebenaran soal adanya rencana untuk memberikan penghormatan kepada Didier Deschamps, mantan pelatih timnas Prancis, di Stadion "de France" di sela-sela dua laga UEFA Nations League mendatang melawan Italia dan Belgia.

Dengan masih adanya ketidakjelasan seputar masa depannya, Didier Deschamps tidak akan mendapatkan penghormatan dari para suporter di Stadion "de France" selama dua laga timnas Prancis melawan Italia (2 Oktober) dan Belgia (5 Oktober), sebagaimana diberitakan jaringan "RMC Sport" Prancis.

Meski kembalinya timnas Prancis ke tanah airnya akan memberi kesempatan bagi Federasi Sepak Bola Prancis untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Didier Deschamps, pelatih timnas Prancis selama 14 tahun, hal itu tidak akan terjadi selama dua laga mendatang di UEFA Nations League di tanah Prancis.

Setelah menjadi sosok dengan masa kepelatihan terpanjang bagi timnas Prancis, Deschamps menyerahkan kendali kepada Zinedine Zidane usai Piala Dunia terakhir, di mana Prancis menempati peringkat keempat, dan sejak saat itu, pelatih juara dunia 2018 tersebut belum mengumumkan tantangan berikutnya atau kepulangannya ke dunia sepak bola.

Meski demikian, menurut jaringan "RMC Sport", tidak akan ada penghormatan apa pun bagi sang mantan pelatih pada Jumat mendatang di Stadion Prancis, maupun selama laga Prancis melawan Belgia pada Senin mendatang.

Federasi Sepak Bola Prancis menjelaskan bahwa hal itu berkaitan dengan momentum, di mana semua perhatian akan tertuju pada kembalinya Zidane ke stadion tempat ia meraih pencapaian-pencapaian terbesarnya.

Pemusatan timnas Prancis berikutnya akan terbatas pada satu laga di tanah airnya, pada 15 November melawan Turki di Bordeaux, guna menuntaskan persaingan fase grup UEFA Nations League. Namun begitu, tampaknya situasinya belum memungkinkan untuk memberikan penghormatan yang layak atas warisan mantan pelatih timnas Prancis tersebut.

Belum ada jadwal yang ditetapkan, dan jika seremoni penghormatan itu digelar, kemungkinan besar akan berlangsung pada musim semi tahun depan. Jika timnas Prancis lolos ke perempat final UEFA Nations League (yang mengharuskannya menempati salah satu dari dua posisi teratas di grupnya), mereka akan memainkan sebuah laga di tanah airnya pada akhir Maret.



