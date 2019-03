Update: Schorsing dreigt voor Becker na trap tegen Buijs

De wedstrijd tussen FC Groningen en ADO Den Haag (1-0) werd zondagmiddag ontsierd door een flink opstootje aan het einde van de eerste helft.

Deyovaisio Zeefuik wakkerde het vuurtje aan door Nasser El Khayati een duw te geven, nadat laatstgenoemde leek na te trappen jegens Ludovit Reis. Danny Buijs probeerde het opstootje te sussen en werd daarbij in de knieholte getrapt door ADO-aanvaller Sheraldo Becker.



"Ja, die voelde ik goed. Volgens mij heb je dan ook een tabletje nodig, als je dat doet. Er waren er twee of drie compleet doorgedraaid", blikt de trainer van Groningen voor de camera van FOX Sports terug op het incident. Buijs voegde zich op het veld tussen de spelers, hetgeen gedoogd werd door scheidsrechter Dennis Higler. "Ik zei al tegen hem: 'Ik ga er maar met één intentie ernaartoe, om de boel te sussen en mensen uit elkaar te halen.'"



"Ik denk dat niemand erop zit te wachten als je twee, drie rode kaarten krijgt. Wij niet, ADO niet en de scheidsrechter niet", vervolgt Buijs. De oefenmeester zegt 'niet blij te zijn met het gedrag van zijn spelers'. "Voor hetzelfde geld stuurt de scheidsrechter er twee of drie uit. En dan moet je een paar weken op de tribune gaan zitten, terwijl dat nergens voor nodig is. El Khayati maakte een overtreding: nou, prima. De scheidsrechter fluit ervoor en klaar."



De ontmoeting in het hoge noorden werd uiteindelijk gewonnen door de thuisploeg. Een eigen doelpunt van Lex Immers maakte na ruim een halfuur voetballen het verschil tussen beide teams. Groningen is door de overwinning opgeklommen naar een achtste plaats op de ranglijst; staat dertiende en heeft slechts drie punten meer dan de nummer zestien .



Update 18 maart, 17:44 uur - Schorsing dreigt voor Sheraldo Becker na trap tegen kuit Danny Buijs

Sheraldo Becker komt mogelijk toch niet zonder gevolgen weg met de trap die hij uitdeelde aan -trainer Danny Buijs. Scheidsrechter Dennis Higler laat maandag namelijk aan De Telegraaf weten het incident niet te hebben waargenomen: "Deze situatie hebben we uiteraard niet beoordeeld, anders was hij wel met rood weggestuurd. Zoals je hebt kunnen zien, hebben we na het opstootje veel tijd genomen om alles door de VAR te laten terugkijken. Helaas hebben we deze situatie toch gemist. Overigens was ik juist blij met de rol van Buijs bij het opstootje. Hij kwam met goede bedoelingen, om Iliass Bel Hassani weg te houden en te kalmeren", vertelt hij.



Becker kan doordat Higler de situatie in eerste instantie niet beoordeeld heeft alsnog gestraft worden door de aanklager betaald voetbal van de KNVB.