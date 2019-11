Rodrygo: "Als ik kan, blijf ik voor altijd bij Real Madrid"

Rodrgyo heeft het uitstekend naar zijn zin bij Real Madrid. De tiener denkt al aan het idee om nooit meer te vertrekken uit de Spaanse hoofdstad.

Real legde de aanvaller in een eerder stadium al voor 45 miljoen euo vast, maar verwelkomende de achttienjarige pas in juli. Rodrygo scoorde tijdens zijn debuut in LaLiga tegen Osasuna, waar hij in de -wedstrijd tegen een hattrick maakte. De Braziliaan heeft in zjin eerste zes wedstrijden onder Zinédine Zidane vijf keer gescoord.

"Ik ben heel blij met de manier waarop ik ben begonnen bij ", vertelt Rodrygo in gesprek met AS. "Het kon niet beter zijn gegaan. Alles is heel goed gegaan. De dingen zijn zelfs sneller gaan dan ik had verwacht en ik hoop dat ik op deze voet door kan gaan."

"Ik heb niet echt enorm moeten aanpassen, omdat de Brazilianen die hier al waren me alle steun hebben gegeven die je nodig hebt als je naar een ander land gaat. En Madrid... ik hou van Madrid! Het klimaat, de manier van leven... het doet me een beetje denken aan São Paulo. Als ik kan, blijf ik hier voor altijd."

De prestaties van Rodrygo zijn niet onopgemerkt gebleven in zijn thuisland Brazilië, waar hij door bondscoach Tite voor het eerst is opgenomen in de nationale ploeg en hij vrijdag zijn debuut kan maken tegen Argentinië.

"Ik ben heel opgewonden om hier te zijn. Ik ga hard werken om een kans te krijgen en hopelijk besluit de coach om mij te laten spelen. Ik ben er helemaal klaar voor."