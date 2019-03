Memphis Depay: "Hattrick bewaar ik wel voor de volgende keer"

Memphis Depay blonk donderdagavond namens het Nederlands elftal uit in het EK-kwalificatieduel met Wit-Rusland.

De aanvaller scoorde in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tweemaal en was ook nog eens goed voor twee assists. Depay was in de slotfase nog een aantal keer dicht bij een treffer, maar een hattrick was hem uiteindelijk niet gegeven. "Als je er twee maakt, dan wil je altijd die derde. Mijn aanname was alleen niet helemaal goed. Ik bewaar hem wel voor de volgende keer", vertelt hij na afloop voor de camera van de NOS.

Depay opende al na vijftig seconden voetballen de score, hetgeen het snelste doelpunt van Oranje sinds maart 2005 betekende. "De start was prima, als je zo begint gaat een avond vanzelf makkelijker. We zeiden het ook al tegen elkaar voor we naar buiten gingen: de eerste tien minuten wilden we gelijk op zoek naar dat doelpunt. Dan moet je ook een beetje geluk hebben", vervolgt de uitblinker, die de assist verzorgde bij de treffers van Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk



4-0 winst op Wit-Rusland! De start die we wilden 💪#NEDWRUpic.twitter.com/POZawQ1boI — OnsOranje (@OnsOranje) March 21, 2019

Voor Depay leek de wedstrijd tegen Wit-Rusland op het juiste moment te komen. De spits gaat bij zijn club immers door een mindere fase. "Ik denk dat ik daar niet zoveel over hoef te zeggen. Ik geniet hier met de jongens en krijg vertrouwen van de trainer. Dit is een goede groep met een goede staf. Voor mij is er niets veranderd bij Oranje, het is nog hetzelfde als de vorige keer toen ik met een heerlijk gevoel wegging. Dit moeten we zien vast te houden als team en iedereen heeft daar zijn aandeel in."Vlak voor de aftrap leek Depay zich in de warming-up overigens te blesseren in een duel met Denzel Dumfries. De vedette van Oranje trok een moeilijk gezicht, maar kon uiteindelijk toch start. "Ik kreeg van Denzel per ongeluk een kleine tik tegen de bovenkant van mijn scheenbeen. Het was gelukkig niets serieus, maar deed wel even pijn. Aan de buitenkant zag het er waarschijnlijk serieus uit, maar dat was het niet", besluit hij.