Grote schoonmaak bij 'paniekerig' Juventus op komst na dreun van Ajax

De uitschakeling van Juventus in de Champions League doet pijn in Turijn.

De grootmacht verloor dinsdag in eigen huis met 1-2 van , waardoor de club nog minimaal een jaar moet wachten om de felbegeerde prijs te pakken. Italiaanse media melden donderdag dat komende zomer een grote schoonmaak gaat plaatsvinden, waarbij Paulo Dybala de kind van de rekening kan zijn.

De Argentijnse aanvaller kan dit seizoen zijn stempel niet drukken op het spel van , ook aangezien trainer Massimiliano Allegri niet altijd gebruik maakt van de spelmaker. Bij een verkoop van Dybala zou Juventus de financiën hebben om een nieuwe aanvaller te strikken. Onder anderen Federico Chiesa, Mauro Icardi, Mohamed Salah en João Félix worden gelinkt aan la Vecchia Signora . Ook onder meer Douglas Costa en Miralem Pjanic zouden vertrekken uit Turijn.



Allegri zou van de clubleiding te horen hebben gekregen dat er in elke linie versterkingen zullen worden gehaald deze zomer. Andrea Pirlo denkt dat een andere spits Cristiano Ronaldo goed zou doen, maar weigert in te gaan op de naam van Icardi. "Mario Mandzukic heeft moeite in de tweede seizoenshelft en raakt ook op leeftijd", zegt de oud-middenvelder bij Sky Italia .



"Ronaldo moet een aanvalspartner hebben die net zo functioneert als Karim Benzema. Die iets beter in de kleine ruimtes is. Maar helaas zijn er niet zoveel goede spitsen onder de dertig jaar", aldus Pirlo, die vertrouwen houdt in Dybala. 'Hij heeft moeite na de komst van Ronaldo, maar Juventus blijft de ideale omgeving voor hem. Hij moet alleen in zowel mentaal als fysiek opzicht stappen maken. Hij moet begrijpen dat de wedstrijden in de een ander niveau betekent."