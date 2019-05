'Beste scheidsrechter van Nederland' in de wolken met uitverkiezing

Het reguliere Eredivisie-seizoen zit erop, waardoor verschillende Nederlandse media prijzen uitdelen aan de beste spelers van de afgelopen jaargang.

Naast bijvoorbeeld 'Beste Spelers' Matthijs de Ligt (De Telegraaf), Luuk de Jong (Algemeen Dagblad) en Hakim Ziyech (Voetbal International) mag ook Björn Kuipers een trofee in ontvangst nemen.

De ervaren scheidsrechter krijgt tijdens het Voetballer van het Jaar Gala de Gouden Kaart voor de beste scheidsrechter van Nederland. De arbiter, die nummers twee en drie Danny Makkelie en Serdar Gözübüyük achter zich laat, is trots op de uitverkiezing, zo laat hij weten in een reactie aan De Telegraaf, de krant die de competitie organiseert.



"In mijn supermarkten ervaar ik hoezeer het klassement leeft. Dan hoor ik: goed gefloten! En dat is dan gebaseerd op mijn cijfer in De Telegraaf. De Gouden Kaart winnen blijft leuk", stelt Kuipers, die internationaal werd beloond met een achtste finale, kwartfinale en halve eindstrijd in de . "Alle doelstellingen zijn behaald", besluit de scheidsrechter.