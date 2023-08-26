セリエ A
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4 - 1
終了
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クリスチャンプリシッチ 33'オリヴィエ・ジルー 43' (pk), 65' (pk)テオ・エルナンデス 45' + 2'
ペール・スフール 36'
(HT 3-1) (終了 4-1)

ACミラン 対 トリノ結果＆スタッツ,