AFC アジアカップ
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2 - 2
終了
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パク・ヨンウ 37' (og)ヤザンアルナイマット 45' + 6'
孫 興民 9' (pk)ヤザンアブアルアラブ 90' + 1' (og)
(HT 2-1) (終了 2-2)

ヨルダン 対 韓国結果＆スタッツ,