セリエ A
team-logo
1 - 3
終了
team-logo
ジト・ルヴンボ 29'
ノア・オカフォー 40'フィカヨ・トモリ 45'ルーベンロフタス-チーク 60'
(HT 1-2) (終了 1-3)

カリアリ 対 ACミラン結果＆スタッツ,