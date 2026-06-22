ウナイ・シモン（6/10）：

簡単なセーブを1回しただけで、あとは出番なし。数回、ボールを的確に処理した。

ペドロ・ポロ（7/10）：

前半はヤマルと連係し、ペナルティエリア内に好クロス。後半はエリア内に切り込んで放ったシュートがセーブされた。

パウ・クバルシ（8/10）：

サウジアラビアの危険なカウンターを数回、見事なカバーで阻止。ボール保持時は冷静に深い位置から攻撃を組み立てた。

アイメリク・ラポルテ（8/10）：

最終ラインから飛び出し、攻撃陣に決定的なパスを供給。オヤルサバルの先制点をヘディングでアシストした。

マルク・ククレジャ（7/10）：

左サイドでバエナの内側・外側両方を攻略し数的優位を作り出した。バックポストへのヘディングで3点目をアシストし、強烈なボレーで4点目につながった。