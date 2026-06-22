GOALがアトランタでのスペイン代表選手たちを評価する。
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【選手採点：スペイン】ヤマルと「ラ・ロハ」が本領発揮。オヤルサバルも復活
- Getty Images Sport
GK＆DF
ウナイ・シモン（6/10）：
簡単なセーブを1回しただけで、あとは出番なし。数回、ボールを的確に処理した。
ペドロ・ポロ（7/10）：
前半はヤマルと連係し、ペナルティエリア内に好クロス。後半はエリア内に切り込んで放ったシュートがセーブされた。
パウ・クバルシ（8/10）：
サウジアラビアの危険なカウンターを数回、見事なカバーで阻止。ボール保持時は冷静に深い位置から攻撃を組み立てた。
アイメリク・ラポルテ（8/10）：
最終ラインから飛び出し、攻撃陣に決定的なパスを供給。オヤルサバルの先制点をヘディングでアシストした。
マルク・ククレジャ（7/10）：
左サイドでバエナの内側・外側両方を攻略し数的優位を作り出した。バックポストへのヘディングで3点目をアシストし、強烈なボレーで4点目につながった。
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MF
ロドリ（7/10）：
中盤でスペインの試合運びを支え、決定的な前線へのパスを数本供給。地味ながら一流のプレーを見せた。
ペドリ（6/10）：
能力は示したが、ボールロストが多く、シュートも枠を外れた。
ダニ・オルモ（8/10）：
10番の位置から前線へ切れ込み、ペナルティエリアで鋭いパス。巧みなヘディングでオヤルサバルにアシストし、3点目を演出。
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FW
ラミン・ヤマル（8/10）：
ボールを持つたびに脅威となり、パス精度を欠く場面もあったが、DFを突破する際には魔法のようなプレーを見せた。先制点を挙げて後半はベンチに下がった。
ミケル・オヤルサバル（9/10）：
先制点をアシストし批判を払拭。さらに至近距離から2得点を挙げ得点感覚を示した。ハーフタイムの交代直前、ハットトリックまであと1歩だった。
アレックス・バエナ（7/10）：
左サイドから好パスを連発し、1対1でも攻守に存在感を示した。60分間堅実なプレーでチームを支え、ウィリアムズと交代。
- AFP
サブ＆監督
イェレミー・ピノ（5/10）：
ハーフタイムにヤマルの代役として出場したが、目立った活躍は見られなかった。
フェラン・トーレス（4/10）：
好位置を取ったが1、2回の好機を活かせず、ロスタイムのタップインもオフサイドで取り消された。
ミケル・メリーノ（6/10）：
フェランへ好スルーパスを送るも、得点は生まれず。
ニコ・ウィリアムズ（6/10）：
30分の途中出場ながら、いくつかの好プレーを見せた。
ファビアン・ルイス（6/10）：
終盤20分は中盤を安定させた。
ルイス・デ・ラ・フエンテ（7/10）：
ヤマル先発復帰をはじめ、カーボベルデ戦の引き分け後に選んだ布陣が奏功。オルモは「10番」として生き、後半は主力を休ませた。ラ・ロハ監督にとって嬉しい誕生日となった。