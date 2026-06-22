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Tom Maston

翻訳者：

【選手採点：スペイン】ヤマルと「ラ・ロハ」が本領発揮。オヤルサバルも復活

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ミケル・オヤルザバル
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スペイン 対 サウジアラビア

スペインは日曜日、サウジアラビアを4-0で下し、2026年ワールドカップ初勝利を挙げた。ラミン・ヤマルが先制、ミケル・オヤルサバルが2得点、さらにオウンゴールも加わり、欧州王者は残り1試合で決勝トーナメント進出を確定させた。

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GOALがアトランタでのスペイン代表選手たちを評価する。

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK＆DF

    ウナイ・シモン（6/10）：

    簡単なセーブを1回しただけで、あとは出番なし。数回、ボールを的確に処理した。

    ペドロ・ポロ（7/10）：

    前半はヤマルと連係し、ペナルティエリア内に好クロス。後半はエリア内に切り込んで放ったシュートがセーブされた。

    パウ・クバルシ（8/10）：

    サウジアラビアの危険なカウンターを数回、見事なカバーで阻止。ボール保持時は冷静に深い位置から攻撃を組み立てた。

    アイメリク・ラポルテ（8/10）：

    最終ラインから飛び出し、攻撃陣に決定的なパスを供給。オヤルサバルの先制点をヘディングでアシストした。

    マルク・ククレジャ（7/10）：

    左サイドでバエナの内側・外側両方を攻略し数的優位を作り出した。バックポストへのヘディングで3点目をアシストし、強烈なボレーで4点目につながった。

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MF

    ロドリ（7/10）：

    中盤でスペインの試合運びを支え、決定的な前線へのパスを数本供給。地味ながら一流のプレーを見せた。

    ペドリ（6/10）：

    能力は示したが、ボールロストが多く、シュートも枠を外れた。

    ダニ・オルモ（8/10）：

    10番の位置から前線へ切れ込み、ペナルティエリアで鋭いパス。巧みなヘディングでオヤルサバルにアシストし、3点目を演出。

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FW

    ラミン・ヤマル（8/10）：

    ボールを持つたびに脅威となり、パス精度を欠く場面もあったが、DFを突破する際には魔法のようなプレーを見せた。先制点を挙げて後半はベンチに下がった。

    ミケル・オヤルサバル（9/10）：

    先制点をアシストし批判を払拭。さらに至近距離から2得点を挙げ得点感覚を示した。ハーフタイムの交代直前、ハットトリックまであと1歩だった。

    アレックス・バエナ（7/10）：

    左サイドから好パスを連発し、1対1でも攻守に存在感を示した。60分間堅実なプレーでチームを支え、ウィリアムズと交代。

  • FBL-WC-2026-MATCH38-ESP-KSAAFP

    サブ＆監督

    イェレミー・ピノ（5/10）：

    ハーフタイムにヤマルの代役として出場したが、目立った活躍は見られなかった。

    フェラン・トーレス（4/10）：

    好位置を取ったが1、2回の好機を活かせず、ロスタイムのタップインもオフサイドで取り消された。

    ミケル・メリーノ（6/10）：

    フェランへ好スルーパスを送るも、得点は生まれず。

    ニコ・ウィリアムズ（6/10）：

    30分の途中出場ながら、いくつかの好プレーを見せた。

    ファビアン・ルイス（6/10）：

    終盤20分は中盤を安定させた。

    ルイス・デ・ラ・フエンテ（7/10）：

    ヤマル先発復帰をはじめ、カーボベルデ戦の引き分け後に選んだ布陣が奏功。オルモは「10番」として生き、後半は主力を休ませた。ラ・ロハ監督にとって嬉しい誕生日となった。

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