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サウジアラビア代表の最新FIFAランキングは何位？10月11日に日本と対戦

ワールドカップ AFC -降格戦サウジアラビアサウジアラビア 対 日本日本

【日本対サウジアラビア最新情報】10月11日のワールドカップアジア最終予選で対戦するサッカー日本代表とサウジアラビア代表の最新FIFAランキングを紹介。

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ワールドカップアジア最終予選が2024年10月11日(金)に開催される。

本記事では、日本代表の対戦国となるサウジアラビア代表の最新FIFAランキングを紹介する。

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