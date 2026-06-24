ジョーダン・ピックフォード（6/10）：

イングランドのゴールでほとんどテストされることはなかった。後半にゴールから飛び出してアドゥと衝突した際は、わずかに幸運だった。

リース・ジェームズ（5/10）：

ボックスへのクロスには必要な確信が欠けていた。守備面ではセメンヨを相手にまずまずの仕事をした。

エズリ・コンサ（6/10）：

イングランドが後方から継続的にビルドアップを行う中で、多くのボールに触れた。ガーナの攻撃にほとんど脅かされることはなかったが、オフサイドの旗のおかげでアドゥへの疑わしいチャレンジが罰せられなかったのは、わずかに幸運だった。

マーク・グエイ（6/10）：

スタメン復帰で一つもミスを犯さなかったが、ボールを動かし続けること以外にほとんどやることはなかった。終盤にはヘディングシュートがゴールライン上でクリアされた。

ジェド・スペンス（7/10）：

左サイドバックでの起用は意外だったが、特に守備の観点からよくやった。1時間を少し過ぎたところで交代した。