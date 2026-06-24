GOALがボストンでのイングランド選手たちを評価する。
【選手採点：イングランド】ケインやベリンガムも苦戦…スリーライオンズはW杯で退屈なドロー
- Getty Images Sport
GK＆DF
ジョーダン・ピックフォード（6/10）：
イングランドのゴールでほとんどテストされることはなかった。後半にゴールから飛び出してアドゥと衝突した際は、わずかに幸運だった。
リース・ジェームズ（5/10）：
ボックスへのクロスには必要な確信が欠けていた。守備面ではセメンヨを相手にまずまずの仕事をした。
エズリ・コンサ（6/10）：
イングランドが後方から継続的にビルドアップを行う中で、多くのボールに触れた。ガーナの攻撃にほとんど脅かされることはなかったが、オフサイドの旗のおかげでアドゥへの疑わしいチャレンジが罰せられなかったのは、わずかに幸運だった。
マーク・グエイ（6/10）：
スタメン復帰で一つもミスを犯さなかったが、ボールを動かし続けること以外にほとんどやることはなかった。終盤にはヘディングシュートがゴールライン上でクリアされた。
ジェド・スペンス（7/10）：
左サイドバックでの起用は意外だったが、特に守備の観点からよくやった。1時間を少し過ぎたところで交代した。
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MF
エリオット・アンダーソン（5/10）：
何度かの場面で中盤での強さが足りず、深い位置からガーナの守備をこじ開ける巧みさを欠いていた。ヘディングの好機も2度ほど無駄にした。
デクラン・ライス（5/10）：
ベストには程遠かった。序盤はゴードンとうまく連携したが、すぐにミスが彼のプレーに忍び込み始めた。警告を受けて守備での影響力が制限され、セットプレーも当たり外れがあった。
ジュード・ベリンガム（5/10）：
ケインを追い越して走り込もうとする場面や、強烈なタックルを数回見せる瞬間もあったが、長い時間にわたって試合から消えていた。
- AFP
FW
ノニ・マドゥエケ（5/10）：
序盤はイングランドの攻撃にスピードを注入したが、相手と対峙すると引き返すことが多すぎた。後半に左サイドへ移ったが、状況はあまり変わらなかった。
ハリー・ケイン（3/10）：
サービス不足を考えれば完全に彼の責任とは言えないが、関与があまりにも少なかった。それでも終盤に試合を決める大きなチャンスがあったが、ゴールががら空きの状態でクロスバーをはるか上に外してしまった。
アンソニー・ゴードン（4/10）：
クロアチア戦よりもボールに触れる機会は多かったが、関与した際にもあまり多くを生み出せず、守備面では数回ミスを犯した。後半の半ばを迎える前に交代となった。
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サブ＆監督
ブカヨ・サカ（7/10）：
ゴードンと交代した後は非常に良い動きを見せ、ペナルティーエリア外からのシュートでアサレにこの試合最高のセーブを強いた。
ニコ・オライリー（6/10）：
終盤のヘディングシュートがクロスバーに跳ね返され、非常に不運だった。
モーガン・ロジャーズ（6/10）：
ベリンガムと交代した後、危険なドリブルを数回繰り出した。
エベレチ・エゼ（5/10）：
ピッチに立った20分間、目立った活躍をほとんど見せられなかった。
マーカス・ラッシュフォード（評価なし）：
最後の10分間に出場し、ファウルを数回犯したものの、良い動きを見せた。
トーマス・トゥヘル（4/10）：
彼のチームはガーナの低い守備ブロックを崩すのに必要な強度を欠いており、彼は交代策でもっと積極的になれた可能性がある。今後に向けてこのドイツ人監督が解決すべき課題は多い。