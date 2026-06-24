ディオゴ・コスタ（6/10）：

シンプルなセーブを数回強いられたが、それ以外は自分のエリアへのボールを十分にうまく処理した。

ジョアン・カンセロ（8/10）：

右サイドからの見事な突破でロナウドの先制点をお膳立てし、その後も右サイドから脅威を与え続けた。取り消されたゴールの直前にボールを少し長く保持したのを見逃されたのは少し幸運だったが、それ以外は後半に交代するまで素晴らしいプレーを見せた。

ルベン・ディアス（6/10）：

ラインナップに復帰し、ウズベキスタンの攻撃に対してそれほど心配することはなかった。

ラファエル・ベイガ（6/10）：

ボールを保持しているときもしていないときも落ち着いていたが、後半にイエローカードをもらった。

ヌーノ・メンデス（8/10）：

フェリックスの起用により、彼は外側を駆け上がることができ、もう少しでロナウドに早い時間帯のゴールをお膳立てするところだった。見事なフリーキックで2-0とし、守備では一度ならず素晴らしいリカバリー能力を見せた。