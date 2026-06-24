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Tom Maston

【選手採点：ポルトガル】C・ロナウドが復活！絶好調のスーパースターがワールドカップの歴史を塗り替える

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クリスティアーノ・ロナウド
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ポルトガル 対 ウズベキスタン

クリスティアーノ・ロナウドとポルトガルは批判に見事に応え、ウズベキスタンを5-0で下し、2026年ワールドカップでの初勝利を記録した。ロナウドは2得点を挙げて自国のファイナル史上最多得点者となり、ヌノ・メンデスの見事なフリーキック、後半のアブドゥコディル・フサノフのオウンゴール、そして途中出場のラファエウ・レオンの終盤のシュートによって、ロベルト・マルティネス率いるチームは、DRコンゴとの残念な開幕戦の引き分けから立ち直った。

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GOALがヒューストンからポルトガルの選手たちを評価する。

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK＆DF

    ディオゴ・コスタ（6/10）：

    シンプルなセーブを数回強いられたが、それ以外は自分のエリアへのボールを十分にうまく処理した。

    ジョアン・カンセロ（8/10）：

    右サイドからの見事な突破でロナウドの先制点をお膳立てし、その後も右サイドから脅威を与え続けた。取り消されたゴールの直前にボールを少し長く保持したのを見逃されたのは少し幸運だったが、それ以外は後半に交代するまで素晴らしいプレーを見せた。

    ルベン・ディアス（6/10）：

    ラインナップに復帰し、ウズベキスタンの攻撃に対してそれほど心配することはなかった。

    ラファエル・ベイガ（6/10）：

    ボールを保持しているときもしていないときも落ち着いていたが、後半にイエローカードをもらった。

    ヌーノ・メンデス（8/10）：

    フェリックスの起用により、彼は外側を駆け上がることができ、もう少しでロナウドに早い時間帯のゴールをお膳立てするところだった。見事なフリーキックで2-0とし、守備では一度ならず素晴らしいリカバリー能力を見せた。

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  • FBL-WC-2026-MATCH47-POR-UZBAFP

    MF

    ジョアン・ネヴェス（6/10）：

    不正確なパスを数本出したものの、それ以外は中盤で奮闘し、ポルトガルを攻勢に保った。

    ヴィティーニャ（7/10）：

    いつも通り、静かなる卓越ぶり。中盤でポルトガルを機能させ続け、必要なときには守備陣を守る助けにもなった。

    ブルーノ・フェルナンデス（8/10）：

    序盤に疑問の残る判断を数回見せたが、見事なドリブル突破とパスでロナウドの2点目をお膳立てした。巧みなセットプレーの配球は混乱を引き起こし、最も顕著なのはフサノフのオウンゴールだった。

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FW

    ペドロ・ネト（7/10）：

    素早い足さばきでディフェンダーをかわし、ファウルを誘発した。2点目につながったフリーキックを得たプレーもその一つ。ハーフタイムで交代した。

    クリスティアーノ・ロナウド（9/10）：

    2つの見事なフィニッシュを決めて自身の大会をスタートさせ、メンデスのフリーキックにつながるビルドアップでは全員を欺いた。フサノフ、そしてネマトフに2度阻まれ、ハットトリックを達成できなかったのは不運だったが、それ以外は本来の姿に戻ったように見えた。

    ジョアン・フェリックス（7/10）：

    インサイドレフトのフォワードとして危険なポジションを取り、ポルトガルがチャンスを作り出す上で役割を果たした。シュートの精度は少し狂っていた。

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    サブ＆マネージャー

    ネルソン・セメド (6/10):

    ハーフタイムに投入されてから、何度か危険な前線への突破を見せた。

    フランシスコ・コンセイソン (5/10):

    後半にネトと交代したが、試合に影響を与えるのに苦労した。

    フランシスコ・トリンコン (5/10):

    フェリックスと交代して出場したが、目立たない存在だった。

    ベルナルド・シウヴァ (6/10):

    ネヴェスの代わりに中盤で堅実な15分間の出場を見せた。

    ラファエウ・レオン (6/10):

    出場直後に何度かまずいタッチがあったものの、シュートの感覚を取り戻し、5点目を鋭く決めた。

    ロベルト・マルティネス (8/10):

    フェリックスを起用するという決断はチームにより多くのバランスをもたらし、ロナウドへの信頼はキャプテンによって報われた。ハーフタイムまでに勝ち点を確保したことで、より重要な選手の何人かを休ませる機会を活かした。

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