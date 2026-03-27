ワールドカップ決勝で得点を挙げた10代はペレとキリアン・エンバペの2人だけだが、マイケル・オーウェンからリオネル・メッシまで、まだ20歳に達していなくても世界の舞台で輝いた選手はほかにも大勢いる。
では、アメリカ合衆国、メキシコ、カナダで彼らの足跡をたどるのは誰になるのだろうか？GOALは、NXGN 2026リストから、今夏に真の名声を築くチャンスが十分にありそうな10人の選手を選出した。
ワールドカップ決勝で得点を挙げた10代はペレとキリアン・エンバペの2人だけだが、マイケル・オーウェンからリオネル・メッシまで、まだ20歳に達していなくても世界の舞台で輝いた選手はほかにも大勢いる。
では、アメリカ合衆国、メキシコ、カナダで彼らの足跡をたどるのは誰になるのだろうか？GOALは、NXGN 2026リストから、今夏に真の名声を築くチャンスが十分にありそうな10人の選手を選出した。
この夏のワールドカップで際立った10代というだけでなく、バルセロナとスペインのウイングであるラミン・ヤマルは、その才能ゆえに北米でも最も輝く選手になる現実的な可能性がある。16歳でジョージア戦で圧巻のゴールを決めて代表デビューに華を添えて以来、ヤマルはルイス・デ・ラ・フエンテにとって自動的に選ばれる存在となっている。
すでに、大舞台でプレーすることに臆することはないと示している。ラ・ロハが優勝したEURO2024で猛威を振るったからだ。準決勝フランス戦で先制点をもたらしたヤマルのゴールはまさに美の結晶であり、その後のクラブでのパフォーマンスを見ても、7月13日に19歳になってからわずか6日後にワールドカップを掲げようとする彼に、同じような活躍がさらに期待できそうだ。
ただし、スペイン代表のメンバーにいるティーンエイジャーはヤマルだけではないかもしれない。パウ・クバルシは2025年後半のラ・ロハのW杯予選6試合のうち4試合に先発しており、スペインが優勝したEUROのメンバーからやや意外な形で外れていたものの、デ・ラ・フエンテの構想の中で地位を固めつつあるようだ。
19歳の彼は、すでに2年以上にわたってハンジ・フリック率いるバルセロナで主力として定着しており、クバルシは高いレベルの守備センスに加え、ボール保持時の落ち着きとパス能力も兼ね備えている。現在、レアル・マドリーのディーン・ハウセンと並び、若いながらも非常に楽しみなセンターバック・コンビの一角を担う可能性がある。
ヤマルを除けば、ワールドカップでの活躍が最も楽しみな10代のデビュー選手はエステヴァンだ。チェルシーのウイングは、欧州でのデビューシーズンに魔法のような瞬間をいくつも生み出し、それが2025年終盤の試合でブラジル代表の先発の座を確保する助けとなった。
エステヴァンは9月から11月にかけて、カルロ・アンチェロッティ率いるチームで先発した4試合で5ゴールを挙げ、セレソンの攻撃陣における熾烈なポジション争いの中で有利な立場に立った。ここ数週間彼を悩ませてきた軽い負傷の問題により3月の親善試合のメンバーからは外れたが、18歳の彼はこの夏、5度の世界王者に真のインパクトをもたらせるだけの万全の状態で臨めるはずだ。
南米の他の国々では、エクアドル代表MFケンドリー・パエスが、この夏に披露される予定の国際試合出場数という点で、最も経験豊富な10代選手の一人だ。現在はリーベル・プレートでレンタル移籍してクラブでプレーしているチェルシーの若手で、16歳で代表デビューを果たした2023年の時点から、将来のワールドカップのスター候補として期待されてきた。
その数週間後、パエスはワールドカップ南米予選で史上最年少得点者となったが、2024年のコパ・アメリカ以降、代表では主に途中出場で起用されてきた。とはいえ、18歳の彼が北米で大きなインパクトを残せないというわけではない。実際、パエスは大会のダークホースの一つとして注目を集めるのに十分な“魔法”をその足に秘めている。
おそらくこれまで以上に、多くの選手が国際舞台でどの国に忠誠を誓うかという選択を迫られており、ワールドカップに出場する可能性が高い選手の中には、成長期には自分が代表としてプレーするとは想像していなかった国を代表することになる者も少なくない。例えばイブラヒム・エンバイェは、U-20まであらゆるカテゴリーでフランス代表としてプレーして育ったが、昨年11月にセネガルからの招集を受け入れた。
18歳の彼は「テランガのライオンズ」としての2試合目でゴールを挙げ、西アフリカの同国史上最年少得点者となり、その後もアフリカ・ネーションズカップ決勝進出の快進撃に貢献。そこで1得点2アシストを記録した。パリ・サンジェルマンのフォワードである彼は、したがって2026年の2度目の主要大会でも強い印象を残せると自信を深めているだろう。
共同開催国として、メキシコは2022年にグループステージ突破に失敗する以前から、ワールドカップで常に大きなプレッシャーを背負うことになるのは避けられなかった。そうした中でエル・トリは、新たなヒーローの台頭を求めており、その期待の重圧はジルベルト・モラの肩にしっかりとのしかかっている。
「メキシコのペドリ」の愛称を持つ17歳の彼は、2025年ゴールドカップの決勝トーナメントで代表の先発に抜てきされ、ハビエル・アギーレ率いるチームが優勝を果たすうえで重要な役割を担った。これによりモラは、12か月前にヤマルが樹立した記録を更新し、主要国際大会を制した史上最年少選手となった。クラブ・ティフアナの若手であるモラは1月以降負傷で離脱しているが、メキシコが6月11日に大会初戦を迎える前に復帰できるという自信が高まりつつある。
この夏も再びクロアチアのベテラン勢が大きく取り上げられるだろう。40歳のルカ・モドリッチが、輝かしいキャリアにおける通算5度目のワールドカップで先頭に立つ。しかし、そうした馴染みのある顔ぶれの背後では新たな世代の才能が台頭しており、ルカ・ヴシュコヴィッチは間違いなく最も注目すべき存在の一人だ。今季、彼はヨーロッパで最も有望な若手センターバックの一人として頭角を現した。
トッテナムからのレンタルでハンブルガーSVに加入している彼は在籍期間中に輝きを放ち、その働きぶりにバルセロナが関心を示している。また、ワールドカップ予選で代表初出場となる2試合のキャップも獲得した。守備の要として優れているだけでなく、セットプレーでも大きな脅威となる19歳のヴシュコヴィッチは、今夏ヨシュコ・グヴァルディオルが開幕までにコンディションを整えられるかどうか時間との戦いを強いられていることもあり、ズラトコ・ダリッチ率いるチームで先発する可能性すらある。
前述の選手たちはいずれも2026年を迎える時点で国際舞台での経験を積んでいるが、今月の代表ウィンドウでは、トップレベルで初招集・初出場となる見込みの若手が数人いる。その「サプライズ組」の中で最も興味深い存在がレナート・カールで、バイエルン・ミュンヘンで飛躍のシーズンを送っている。バロンドール候補のマイケル・オリーセやルイス・ディアスと出場時間を争いながらも、公式戦通算で8ゴール6アシストを記録している。
18歳のカールはU-21代表デビューが11月だったばかりだが、欧州選手権以降創造性を欠いているドイツ代表にとって、状況を動かす力を持っている。
ロドリゴ・モラはすでに国際大会の優勝メダルを手にしている。2025年のUEFAネーションズリーグ・ファイナルズで優勝したポルトガル代表の一員だったためだ。しかし、ポルトのプレーメーカーは出場機会を得られず、その後も年内はロベルト・マルティネスに招集されなかった。
8月にサウジアラビアからの巨額移籍を拒否したモラは、ポルトガルでブレイクしたシーズンに見せた驚異的な出来を完全には再現できていないが、18歳の攻撃的MFは依然として欧州屈指の有望株の一人であり、今月のメキシコ戦とアメリカ戦の親善試合に向けてポルトガル代表に復帰した。つまり、スペイン人指揮官がワールドカップのメンバーを発表する前に、マルティネスにアピールする機会を得られるはずだ。
昨年11月、ネイサン・デ・カットはカタールで開催されたU-17ワールドカップに出場していたが、初のA代表招集を受けたことで、今夏に本大会である「本物」の舞台に関わる現実的なチャンスを手にした。
本来は守備的ミッドフィールダーだが、アンデルレヒトの逸材である彼は、ここ数週間、トップ下（No.10）として起用されたことでプレーのレベルを新たな次元へ引き上げており、バイエルン・ミュンヘンやボルシア・ドルトムントといったクラブが今夏の獲得オファーに向けて準備を進めている。もちろん、ルディ・ガルシア率いるレッドデビルズのワールドカップ本大会メンバー入りを果たせば、彼の価値はさらに上がるだろう。