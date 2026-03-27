この夏のワールドカップで際立った10代というだけでなく、バルセロナとスペインのウイングであるラミン・ヤマルは、その才能ゆえに北米でも最も輝く選手になる現実的な可能性がある。16歳でジョージア戦で圧巻のゴールを決めて代表デビューに華を添えて以来、ヤマルはルイス・デ・ラ・フエンテにとって自動的に選ばれる存在となっている。

すでに、大舞台でプレーすることに臆することはないと示している。ラ・ロハが優勝したEURO2024で猛威を振るったからだ。準決勝フランス戦で先制点をもたらしたヤマルのゴールはまさに美の結晶であり、その後のクラブでのパフォーマンスを見ても、7月13日に19歳になってからわずか6日後にワールドカップを掲げようとする彼に、同じような活躍がさらに期待できそうだ。